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В Москве от укусов клещей пострадало более 100 человек

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Москве раньше срока проснулись клещи, с начала весны от укусов насекомых пострадало уже более 100 человек. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в субботу, 2 мая.

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«С начала весны за помощью после укуса этих насекомых обратились уже 112 человек. По данным Роспотребнадзора, на данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено», — сказано в сообщении.

Несмотря на то что в городе введен режим самоизоляции и горожанам запрещено гулять по улицам, меры по снижению активности клещей всё равно проводятся. В частности, особо охраняемые природные территории обрабатывают безопасными средствами.

При выходе на улицу специалисты рекомендуют надевать облегающую закрытую одежду из плотной ткани и головной убор. Предпочтение стоит отдать высокой обуви, в которую можно заправить брюки.

Также специалисты рекомендуют использовать средства от клещей, а домашних животных обработать специальными составами для защиты от насекомых.

«Если вас или вашего питомца укусил клещ, не пытайтесь извлечь его самостоятельно. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу», — подчеркивается в сообщении.

29 апреля сообщалось, что в Тюменской области больше 33 тыс. человек сделали прививки против клещевого энцефалита. Число пострадавших от укусов клещей пока не превышает средних значений.

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