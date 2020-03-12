Новый вид насекомых назвали в честь леди Гаги

В ходе исследований американские ученые обнаружили новый вид насекомых и назвали его в честь леди Гаги. Такое имя исследователи решили дать мухе за «эксцентричное чувство стиля», сообщает NME.

Брендан Моррис из университета в Иллинойсе, наблюдал за поведением около тысячи горбаток для своего исследовательского проекта, когда вдруг заметил одну женскую особь, отличавшуюся от других.

Чтобы подчеркнуть особенности насекомого Моррис решил назвать его «Kaikaia gaga».

A new treehopper species has been named “Kaikaia gaga” after @LadyGaga in an effort to bring more awareness to the insect group:



“If there is going to be a Lady Gaga bug, it’s going to be a treehopper, because they’ve got these crazy horns, they have this wacky fashion sense.” pic.twitter.com/6M4yJVgd7H — Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2020

«Если когда-нибудь и появится жучок «Леди Гага», это точно будет горбатка из-за их безумных рожек и эксцентричного чувства стиля. Они не похожи на все, что вы видели раньше», — пояснил ученый.

Моррис не теряет надежду найти еще одного представителя этого вида, для чего собирается отправится в Никарагуа. Именно из тропических лесов этой страны были привезены мухи для его эксперимента.

В октябре 2019 года британские энтомологи назвали новый вид одного из самых маленьких жуков в честь шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг.