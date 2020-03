Новый вид насекомых назвали в честь леди Гаги

В ходе исследований американские ученые обнаружили новый вид насекомых и назвали его в честь леди Гаги. Такое имя исследователи решили дать мухе за «эксцентричное чувство стиля», сообщает NME.

Брендан Моррис из университета в Иллинойсе, наблюдал за поведением около тысячи горбаток для своего исследовательского проекта, когда вдруг заметил одну женскую особь, отличавшуюся от других.

Чтобы подчеркнуть особенности насекомого Моррис решил назвать его «Kaikaia gaga».

A new treehopper species has been named “Kaikaia gaga” after @LadyGaga in an effort to bring more awareness to the insect group:



“If there is going to be a Lady Gaga bug, it’s going to be a treehopper, because they’ve got these crazy horns, they have this wacky fashion sense.” pic.twitter.com/6M4yJVgd7H