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Новый вид насекомых назвали в честь леди Гаги

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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В ходе исследований американские ученые обнаружили новый вид насекомых и назвали его в честь леди Гаги. Такое имя исследователи решили дать мухе за «эксцентричное чувство стиля», сообщает NME.

Брендан Моррис из университета в Иллинойсе, наблюдал за поведением около тысячи горбаток для своего исследовательского проекта, когда вдруг заметил одну женскую особь, отличавшуюся от других.

Чтобы подчеркнуть особенности насекомого Моррис решил назвать его «Kaikaia gaga».

«Если когда-нибудь и появится жучок «Леди Гага», это точно будет горбатка из-за их безумных рожек и эксцентричного чувства стиля. Они не похожи на все, что вы видели раньше», — пояснил ученый.

Моррис не теряет надежду найти еще одного представителя этого вида, для чего собирается отправится в Никарагуа. Именно из тропических лесов этой страны были привезены мухи для его эксперимента.

В октябре 2019 года британские энтомологи назвали новый вид одного из самых маленьких жуков в честь шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг.

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