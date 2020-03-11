Редкую тропическую птицу заметили в Приморье

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае специалисты заметили редкую для России певчую птицу – рыжеухого бюльбюля. Предполагается, что скоро птица начнет гнездиться в регионе.

Ученые замечали бюльбюля в Приморье несколько десятков раз за минувшие 60 лет. Предполагается, что из-за климатических изменений тропическая птица может окончательно «переехать» в регион. Специалисты также отмечают, что недавно в нацпарке «Земля леопарда» был замечен водяной олень, который также пришел из более южных территорий. Об этом сообщает Vostokmedia.

Рыжеухие бюльбюли обитают на Филиппинских островах, в Японии и частично Китае. У птицы серо-коричневый окрас с коричневыми щеками. Бюльбюля можно узнать по громкому щебечущему пению. В основном пернатые питаются насекомыми.