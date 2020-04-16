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Томские ученые исследуют клещей-гибридов на предмет новых инфекций

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Ученые Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) нашли в регионе клещей нового гибридного вида, которые могут стать источниками и переносчиками неизвестных штаммов инфекций, сообщила пресс-служба вуза.

Первых особей, сочетающих в себе признаки двух видов — таежного и павловского, — нашли в Томске вблизи стадиона «Кедр» и в районе села Коларово в Томской области в 2018 году. Внешне гибриды практически ничем отличаются, и выявить их можно только с помощью молекулярно-генетической экспертизы, сообщает РИА «Томск».

«Когда вирусы попадают в новую среду, может произойти интрогрессия — обмен генетическим материалом. В результате возникают новые варианты вирусов, которые утрачивают ряд старых свойств и приобретают новые, например изменяется их болезнетворность или провоцируемое ими течение заболевания человека», — отмечает заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина. Летом 2020 года томские ученые планируют исследовать летучих мышей на предмет возможных инфекций.

Напомним, в Томске против клещей планируют обработать территории площадью 785 га. При благоприятных погодных условиях работы завершатся до конца мая. По данным специалистов, Томская область относится к регионам с большой численностью клещей. Чтобы снизить риски для горожан, в 2019 году в Томске против вредителей обработали площадь 730 га. В 2020 году по рекомендации Роспотребнадзора площадь будет увеличена.

Наибольшую опасность для человека представляют такие клещевые инфекции, как вирус клещевого энцефалита, крымская геморрагическая лихорадка и возбудители боррелиоза. В 2019 году прививки от клещевого энцефалита сделали 2 млн россиян.

В марте Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей при посещении лесов, парков и дач. Ведомство предлагает пользоваться специальными костюмами и репеллентами, а также делать профилактические прививки.

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