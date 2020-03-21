Цепкий от природы: что стоит учитывать, отправляясь в парк в сезон клещей

Прогулки на природе — один из немногих видов досуга, доступных тем, кто старается в последнее время сокращать количество социальных контактов и по возможности придерживаться самоизоляции. Тем более учитывая установившуюся теплую погоду. Однако еще в начале марта эксперты предупредили, что в стране начинается традиционный сезон клещей — в этом году во многих регионах он наступит несколько раньше, чем обычно. Клещи могут быть носителями различных вирусных инфекций, в этом случае их укус будет опасен для людей и домашних животных . «Известия» напоминают об основных мерах предосторожности, которые стоит соблюдать, отправляясь за город или в парк, а также о том, почему не стоит пить сырое молоко в эндемичных регионах.

С первыми прогалинами

Жители разных регионов начали обращаться к медикам с жалобами на укусы клещей с начала марта. В Псковской области в четверг, 19 марта, сообщили, что за помощью в течение нескольких дней обратились 10 человек. За неделю прививка от энцефалита была сделана почти 70 жителям области. По данным Роспотребнадзора, первые случаи укусов также уже зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Рязанской и Калужской областях и на Дальнем Востоке, а первые обращения начали поступать еще в конце февраля.

Как правило, «клещевой» сезон начинается в апреле-мае. О том, что в этом году для многих регионов он наступит на месяц раньше, в начале месяца предупреждали опрошенные «Известиями» эксперты. Смещение, по их словам, произошло из-за аномально теплой и сухой зимы и теплой погоды, установившейся еще в феврале.

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— Если такие теплые зимы будут повторяться, то и эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным, — заявила тогда «Известиям» ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. — Например, в Приморье он обычно длится семь месяцев, клещи там раньше просыпаются и уходят позже, чем в других регионах страны. Случаи присасывания там могут быть в апреле и ноябре. В других же субъектах сезон начинается примерно на месяц позже и заканчивается на месяц раньше. Теперь пример Приморья может стать характерным и для других регионов России.

Одними из первых, по ее мнению, могут проснуться клещи рода Dermacentor, более опасные для животных. Обычно они пробуждаются в апреле.

Раннее пробуждение членистоногих, по мнению представителя Роспотребнадзора, может говорить о том, что сезон их самой высокой численности, когда особенно велики шансы столкнуться с клещами для людей, может сдвинуться к весне, хотя обычно он приходится на июнь.

Чтобы понять, когда в реальности появляется угроза быть укушенным клещом, нужно ориентироваться в первую очередь на наличие или отсутствие снежного покрова. Как правило, первые клещи появляются уже с первыми прогалинами , до этого объясняла «Известиям» заведующая отделом медицинской энтомологии МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина. И хотя обычно клещи становятся особенно активны с окончательным приходом тепла, в начале сезона им необходимы дополнительные источники энергии.

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— Они перезимовали, и теперь им надо попить крови. Взрослым клещам обязательно надо дать потомство, но и личинки, и нимфы — все начинают пить кровь, чтобы как-то запустить процесс, — отметила она.

При этом, подчеркивают специалисты, если после того, как растаял снег, а воздух прогрелся примерно до 10 градусов, ударят заморозки, всё равно необходимо будет соблюдать меры предосторожности — клещам похолодание не навредит.

Температура, боли и озноб

Самыми известными заболеваниями, переносчиками которых могут быть клещи, остаются энцефалит и боррелиоз (или болезнь Лайма). Это острые инфекционные заболевания, они опасны для людей.

В действительности инфекций, которые переносят клещи больше, их распространенность может меняться от региона к региону . Например, в Рязанской области есть риск заразиться анаплазмозом или эрлихиозом человека, симптомы которых напоминают лихорадку.

«Для моноцитарного эрлихиоза человека характерно развитие выраженного общеинтоксикационного синдрома в острый период заболевания: высокая лихорадка, сопровождающаяся ознобом, головной и мышечной болью, артралгиями, абдоминальной болью. Поражение нервной системы может проявляться головокружением, тошнотой, рвотой, гиперестезией, недостаточностью лицевого нерва, асептическими менингитами. У части больных наблюдаются катаральные явления со стороны дыхательных путей, в редких случаях на туловище появляется пятнисто-папулезная сыпь», — отмечают в Роспотребнадзоре.

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К симптомам энцефалита относятся озноб, головные боли, подъем температуры, тошнота и рвота.

Среди других заболеваний, которые могут переносить клещи, — тиф и несколько видов лихорадок. В МЧС России наиболее опасными назвали таежных и лесных клещей, которые переносят вирусный энцефалит. Они относятся к группе иксодовых клещей, наиболее распространенных на территории страны.

Количество зараженных клещей зависит в том числе от численности грызунов, которые являются основными разносчиками клещевого энцефалита и других инфекций . Их численность сейчас очень высока, рассказывали «Известиям» в центре эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Подъем начался с 2018 года. Пока снижения нет. За одну ночь на сто ловушек приходится от 30 до 40 грызунов (в норме должно быть семь), — отмечал заведующий лабораторией проблем дератизации Роспотребнадзора Сергей Рябов. По его словам, лучшей выживаемости мышей способствовала теплая зима.

Без масла и бензина

Принимать меры предосторожности на природе нужно в любом случае, однако есть эндемичные регионы, где ситуация особенно неблагоприятна . Их довольно много. В первую очередь к ним относятся Урал и регионы Сибирского, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, особенно Архангельская область. Перед поездками туда в теплое время, особенно если речь идет о загородной местности, лучше заранее сделать прививку. Ее делают в поликлиниках после консультации с врачом.

Кроме того, есть отдельные категории людей, которые в силу своего рода занятий считаются особенно подверженными риску заражения . Это те, кто много времени проводит на природе. В том числе работники лесного сектора, геологи, строители, работающие за городом, работники сельского хозяйства, а также охотники и туристы. Им тоже лучше заранее ввести вакцину.

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В остальных случаях, как правило, достаточно базовых мер предосторожности, о которых Роспотребнадзор напоминает ежегодно. Следовать им стоит даже тем, кто выбирается на природу в пределах городов. Риск быть укушенным клещом высок в том числе в скверах и лесопарках.

Так, перед выходом на природу необходимо убедиться, что одежда полностью скрывает тело — это уменьшает риск того, что клещ, попав на человека, успеет укусить. Также необходимо носить головной убор и, если речь идет о совместном выходе на природу, периодически осматривать друг друга.

Эффективной профилактической мерой остаются репелленты, однако их применение не исключает всех остальных мер предосторожности.

Кроме того, во время пикников и отдыха желательно не садиться непосредственно на землю, поскольку клещи обитают именно в траве . Лучше использовать подстилки, пледы или туристические «пенки».

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Вернувшись домой, нужно еще раз осмотреть себя. Если клещ все-таки обнаружится, его нужно извлечь и в идеале отнести в одну из специальных лабораторий, чтобы проверить, является ли он носителем инфекции. Проконсультироваться также можно у врачей скорой помощи по телефону 112.

Вопреки распространенному мнению, нельзя мазать клеща растительным маслом или бензином, предупреждают специалисты.

— Люди мажут впившегося клеща подсолнечным маслом или бензином и считают, что он сам уйдет. Не уйдет. У него крышечки есть, он на время прикрывает дыхательную систему и выживает. То же самое относится к бензину — раньше говорили, что бензином помазать и он уйдет. Надо обязательно снимать, — отметила изданию Людмила Ганушкина.

Немедленно обратиться к врачу необходимо, если у человека появились такие симптомы, как озноб, высокая температура, сильная головная боль, температура поднялась до 38–39 градусов, появилась тошнота или рвота, напоминают в Роспотребнадзоре.

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Кроме того, заразиться можно, в том числе употребляя в пищу сырое молоко сельскохозяйственных животных , особенно в период массовых нападений насекомых и на территориях, где распространены инфекции, переносчиками которых являются клещи. Чтобы избежать этого, молоко в этих случаях нужно пить только кипяченым. Лучше также не употреблять сырые молочные продукты на эндемичной территории.

Важным элементом профилактики является расчистка территории (в том числе дачных участков) от мусора и завалов, особенно после зимы, напоминают специалисты. Именно там часто обитают грызуны, которые переносят личинок или нимф клеща.

Двойная защита для животных

В группе риска также оказываются домашние животные. В первую очередь собаки, которые могут заразиться от клещей пироплазмозом. Это инфекционное заболевание нередко приводит к гибели животных.

Чтобы обезопасить питомца, нужно обрабатывать его шерсть с появлением первых прогалин. Тем, кто уезжает за город, лучше не ограничиваться одной мерой , говорят ветеринары.

— В идеале, если выезжать за город, лучше прибегнуть к двойной мере защиты — таблетка или капли и ошейник. То есть специальный ошейник лучше использовать уже как вторичную меру безопасности, потому что капли и таблетки эффективнее, — рассказали «Известиям» в клинике «Кибела».

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Повторять обработку нужно ежемесячно, до появления снега. Также регулярно нужно осматривать шерсть животных. При обнаружении клеща, как и в случае с людьми, его нужно снять и по возможности отдать в лабораторию для проведения анализов.