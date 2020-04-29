Более 33 тыс. жителей Тюменской области поставили прививки от энцефалита

В Тюменской области больше 33 тыс. человек сделали прививки против клещевого энцефалита. Число пострадавших от укусов клещей пока не превышает средних значений.

По данным Роспотребнадзора, в регионе проведена акарицидная обработка на общей площади около 605 га. Об этом сообщает megatyumen.ru. Жителям региона рекомендуют отправлять снятых клещей для исследования на наличие возбудителей инфекционных болезней.

Людям, которые не привиты против клещевого энцефалита, назначают экстренную профилактику иммуноглобулином.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области зарегистрировали первый случай клещевого боррелиоза.