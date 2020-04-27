Более 40 жителей ЕАО пострадали от укусов клещей с начала сезона

В медицинские организации ЕАО обратился 41 человек, пострадавший от укусов клещей. Среди них 11 детей. На экспресс-исследование отдали 21 клеща. Речь идет о насекомых, которых сняли с жителей Биробиджана, Биробиджанского и Облученского районов.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЕАО, возбудителей вирусного энцефалита и других инфекций , которые передаются клещами, с начала сезона не зарегистрировано. На территории региона запланированы дератизационные мероприятия и акарицидные обработки на площади 200 га. Около 20 га уже обработали.

24 апреля сообщалось, что в Приморье от клещей уже пострадали 195 человек. Активность этих насекомых зафиксирована в 20 муниципалитетах края. В числе укушенных — 64 ребенка. Специалисты заявили о повышении активности клещей по сравнению с 2019 годом.