Около 200 жителей Оренбуржья пожаловались медикам на укусы клещей

По данным на 24 апреля с укусами клещей за медицинской помощью обратился 171 житель Оренбургской области. Среди пострадавших от этих насекомых 77 детей.

Как сообщили РИА «Оренбуржье» в региональном управлении Роспотребнадзора, пока заболеваний вирусным энцефалитом не зарегистрировано. Первый случай нападения клещей был зафиксирован в Оренбуржье 12 марта.

Специалисты проводят акарицидные обработки территорий высокого риска инфицирования. Речь идет о зонах массового отдыха, парках, скверах и кладбищах. Сейчас против клещей обработали более 52 га.

24 апреля сообщалось, что в Томской области за неделю к медикам обратились более 600 пострадавших от укусов клещей. Этот показатель в 10 раз больше показателя предыдущей недели.