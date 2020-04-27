Прямой эфир

Около 200 жителей Оренбуржья пожаловались медикам на укусы клещей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным на 24 апреля с укусами клещей за медицинской помощью обратился 171 житель Оренбургской области. Среди пострадавших от этих насекомых 77 детей.

Как сообщили РИА «Оренбуржье» в региональном управлении Роспотребнадзора, пока заболеваний вирусным энцефалитом не зарегистрировано. Первый случай нападения клещей был зафиксирован в Оренбуржье 12 марта.

Специалисты проводят акарицидные обработки территорий высокого риска инфицирования. Речь идет о зонах массового отдыха, парках, скверах и кладбищах. Сейчас против клещей обработали более 52 га.

24 апреля сообщалось, что в Томской области за неделю к медикам обратились более 600 пострадавших от укусов клещей. Этот показатель в 10 раз больше показателя предыдущей недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томские ученые исследуют клещей-гибридов на предмет новых инфекций
В Роспотребнадзоре предупредили о возможной вспышке инфекций из-за клещей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020