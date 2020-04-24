Число пострадавших от клещей в Томской области увеличилось в 10 раз

В Томской области за последние семь дней за медпомощью в связи с укусами клещей обратились более 600 человек. Данный показатель в 10 раз больше уровня прошлой недели. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

В период с 17 по 23 апреля зафиксировано 629 обращений граждан с присасыванием клещей. Из них 194 — дети. Большинство пострадавших жители Томска — 323 взрослых и 128 детей, пишет РИА «Томск».

С 9 по 16 апреля на территории региона от укусов клещей пострадали 60 человек. С начала эпидсезона в медучреждения по данному поводу обратились 694 томичей, в том числе 209 детей.

Томская область относится к числу регионов с наибольшей численностью клещей в стране.