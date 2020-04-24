Более 100 петербуржцев за неделю обратились к врачам с укусами клещей

В больницы Петербурга за прошедшие семь дней с укусами клещей обратился 101 человек, в том числе 32 ребенка. Случаи нападения этих насекомых на людей фиксируются в основном в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге зарегистрировано всего 11 случаев присасывания клещей.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на Роспотребнадзор по Петербургу, в 2020 году против клещевого энцефалита сделали прививки 7,214 тыс. человек. Ревакцинированы 8,485 тыс. человек.

23 апреля в петербургском комитете по здравоохранению заявили о том, что городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции. Врачи делают всё возможное, чтобы обеспечить нуждающихся высококвалифицированной медицинской помощью, но сложившаяся ситуация является беспрецедентной.