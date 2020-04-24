Почти 200 жителей Приморья пострадали от укусов клещей

В 20 муниципалитетах Приморья активизировались клещи. От укусов вредителей пострадали 195 человек.

По данным правительства региона, в числе укушенных 64 ребенка. За тот же период 2019 года пострадало 57 детей. Специалисты говорят о повышении активности клещей, пишет Vostokmedia.

Жителей региона просят воздержаться от посещения лесопарковых зон и кладбищ. В случае укуса клеща необходимо обращаться в травмпункт.

Ранее сообщалось, что в Самарской области за неделю от укусов клещей пострадали почти 170 человек. При исследовании вредителей был выявлен антиген вируса клещевого энцефалита.