Прямой эфир

Почти 200 жителей Приморья пострадали от укусов клещей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 20 муниципалитетах Приморья активизировались клещи. От укусов вредителей пострадали 195 человек.

По данным правительства региона, в числе укушенных 64 ребенка. За тот же период 2019 года пострадало 57 детей. Специалисты говорят о повышении активности клещей, пишет Vostokmedia.

Жителей региона просят воздержаться от посещения лесопарковых зон и кладбищ. В случае укуса клеща необходимо обращаться в травмпункт.

Ранее сообщалось, что в Самарской области за неделю от укусов клещей пострадали почти 170 человек. При исследовании вредителей был выявлен антиген вируса клещевого энцефалита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 100 петербуржцев за неделю обратились к врачам с укусами клещей
Обработку против клещей проводят в парках и скверах Иркутска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020