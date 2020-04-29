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Первый случай клещевого боррелиоза зарегистрировали в Липецкой области

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Роспотребнадзор Липецкой области сообщил о первом случае клещевого боррелиоза. В регионе уже проведена обработка территорий против клещей.

По данным ведомства, с жалобами на укусы к медикам обратились 311 человек, из них 130 — дети. Случаи укусов фиксируются во всех районах Липецкой области. В 72,7% случаев липчане пострадали на приусадебных участках. Об этом сообщает LipetskMedia.

Акарицидная обработка уже проведена на территориях баз отдыха, санаториев, парков, а также на пляжах, стадионах и в частном секторе.

Ранее сообщалось, что почти 200 укусов клещей зафиксировано в Оренбургской области. Пока случаев заболевания энцефалитом не зафиксировано.

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