Демонстрация силы: как готовился Парад Победы 1945 года

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Мир
Трамп заявил об отсутствии свободной прессы в CША
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Армия
Экипажи Су-25 поразили живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Мир
Путин заявил о росте числа сторонников России в мире
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

Демонстрация силы: как готовился Парад Победы 1945 года

Для исторической церемонии необходимо было за месяц отработать строевой шаг, изготовить десятки штандартов и пошить тысячи комплектов формы
Фото: РИА Новости/Евгений Халдей
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Дата традиционного военного парада в честь Дня Победы в 2020 году была перенесена решением президента России. И на то имелись более чем веские причины: из-за вспышки заболеваемости коронавирусом риск для здоровья участников и зрителей был слишком велик. 75 лет назад, в 1945-м, первый парад на Красной площади тоже прошел лишь через полтора месяца после победы страны в Великой Отечественной. Для проведения церемонии на должном уровне требовалось время. В особенностях подготовки этого исторического события для «Известий» разбирался историк Илья Мощанский.

Месяц на подготовку

Полная и безоговорочная: какой мы помним Великую Победу
Уникальные письма, документы и фотографии — в спецпроекте «Известий» к 75-летию разгрома нацистской Германии

Одержав победу в Великой Отечественной войне, Советский Союз из «государства рабочих и крестьян» превратился в супердержаву, ответственную за судьбы всего человечества. Фактически 9 мая 1945 года материализовалась концепция «Третьего Рима», являвшаяся одним из важнейших идеологических столпов существования российского государства. Эпохальное изменение статуса страны необходимо было продемонстрировать и народу СССР, и новоприобретенным союзникам, и многочисленным противникам. Как нельзя лучше для этой цели подходил военный парад — он должен был стать особым, запоминающимся для всего мира событием. Поэтому к организации его проведения подошли с особой тщательностью.

Само решение о проведении парада победителей на Красной площади было принято вскоре после капитуляции Третьего рейха — 15 мая. Заместитель начальника Генштаба генерал армии Сергей Штеменко вспоминал: «Верховный главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск...» Предложения Генштаба по проведению Парада Победы были доложены Сталину 24 мая. Он принял их, но не согласился со сроками проведения — вместо двухмесячной подготовки, которую предлагали военные, на все мероприятия был отведен лишь месяц». Таким образом, уже 24 июня 1945 года армия победителей должна была триумфально пройти по Красной площади.

парад победы

Семен Буденный, Иосиф Сталин и Георгий Жуков на Параде Победы 1945 года

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Ministry of Defence
На вечную память: фотоработы известинцев представлены в Музее Победы онлайн
Редкие кадры военных корреспондентов вошли в юбилейную виртуальную выставку

Чем же этот парад отличался от предыдущих? Прежде всего — особыми ритуалами, ведущими свою историю еще от античных времен. Центральным событием парада стало бросание трофейных германских знамен на особые площадки у подножия Мавзолея. Так поступали со штандартами варваров римские воины, а реализовать этот ритуал на Красной площади предложил организаторам парада выдающийся советский историк академик Евгений Тарле.

Немецкие знамена самых разных форматов и назначения (штандарты раннего образца 1935 года, флаги национал-социалистической партии, «Гитлерюгенда», военизированной службы трудовой повинности и даже кайзеровские кавалерийские) были собраны трофейными командами СМЕРШа в мае 1945 года. По указанию Генштаба из расположения 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов (а конкретно — из Берлина и Дрездена) было доставлено 900 единиц трофейных знамен и штандартов. Некоторые образцы изымали даже из фондов немецких военных музеев. Принимал их в спортзале казарм Лефортово командир 181-го стрелкового полка 291-й стрелковой дивизии полковник Архип Коркишко. Специальная комиссия отобрала из них 200 единиц, а затем нацистские символы разместили в специальном помещении, где они были взяты под охрану управлением военного коменданта Москвы.

Фронт и тыл: Музей Победы готовит самую масштабную выставку в истории
В полном объеме зрители смогут увидеть ее уже после окончания карантина

Строго по штандарту

В день парада в обстановке секретности германские знамена и штандарты доставили на Красную площадь и вручили личному составу особой «трофейной роты». Это уникальное подразделение было сформировано 10 июня 1945 года. В десяти шеренгах по 20 человек в каждой воины-фронтовики должны были пронести от храма Василия Блаженного до Мавзолея 200 вражеских знамен и бросить их у его подножия. Командиром «парадной коробки» назначили старшего лейтенанта Дмитрия Вовка — заместителя командира роты почетного караула. Тренировки шли с палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 м. И вот тут выяснилось, что не каждый герой войны имеет способности к строевой подготовке. Поэтому часть фронтовиков была заменена атлетически сложенными бойцами 2-го и 3-го полков дивизии НКВД им. Ф.Э. Дзержинского.

Участники парада бросают к подножию Мавзолея немецкие знамена

Участники парада бросают к подножию Мавзолея немецкие знамена

Фото: РИА Новости/Сергей Лоскутов
Особый праздник: как Россия отметит День Победы в условиях пандемии
«Бессмертный полк» в онлайн-режиме, самолеты в небе и фронтовые песни из военных автомобилей

Поздно вечером 21 июня готовность особой сводной роты к прохождению по Красной площади проинспектировал командующий парадом маршал Жуков и остался доволен увиденным. А 24 июня под дробь 80 барабанов 200 знамен и штандартов новоявленных варваров XX века были брошены к подножию Мавзолея. Совершенно новым элементом Парада Победы стали десять штандартов, под которыми должны были триумфально пройти по Красной площади сводные полки десяти советских фронтов. Скорее всего, при их создании также не обошлось без рекомендаций профессиональных историков — внешний вид фронтового штандарта Красной армии явно создавался с оглядкой на лабарум — особое военное знамя римского, а затем византийского войска. Как гласит легенда, образ лабарума явился императору Константину Великому во сне накануне одной из важнейших битв в его жизни и впоследствии закрепился как победный штандарт, который сопровождал войско в походах и триумфальных парадах.

Салют на карантине: часть регионов отказалась от закупок на День Победы
Многие субъекты решили дождаться объявления новой официальной даты празднования 75-летнего юбилея

Изготовление пурпурных с золотым шитьем штандартов сначала поручили подразделению московских военных строителей, которыми командовал инженер-майор Максимов. Но созданный ими образец за десять суток до парада был забракован лично Сталиным. Тогда за дело взялись специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра, которые быстро разработали устроившие всех варианты и даже завершили работу досрочно. Однако штандарт в собранном виде весил более 10 кг и нести его на вытянутых руках при прохождении сводного полка фронта по Красной площади было очень тяжело. Тогда по предложению знаменосца кавалерийского полка Лучанинова шорно-седельная фабрика за двое суток изготовила особые портупеи, похожие на конструкции, удерживающие знамя части при движении войск в конном строю. За штандартом фронта следовали 36 воинов с наиболее отличившимися знаменами частей и соединений сводного полка. Орденские ленты, закрепленные на их древках, также были изготовлены в мастерских Большого театра. Каждая из лент знаменовала коллективный подвиг, отмеченный боевым орденом.

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев
«Нужно стремиться 75-летие Победы отметить на Красной площади»
Диктор Игорь Кириллов — об уроках коронавируса, самом счастливом дне и великом русском языке

А вот Знамя Победы на Красную площадь 24 июня 1945 года так и не вынесли. Связано это было с целым рядом факторов. Не секрет, что в период штурма Рейхстага в различных местах этого огромного здания за небольшой промежуток времени сразу несколько групп бойцов Красной армии закрепили свои знамена. И о некоторых отличившихся уже в статусе знаменосцев победы всем воинам 1-го Белорусского фронта сообщили армейские газеты. Но ведь Знамя Победы может быть только одно, и руководству страны пришлось огласить свое решение.

По замыслу организаторов парада, шествие войск должно было начаться с выноса Знамени Победы, которое чрезвычайно торжественно доставили в Москву из Берлина 20 июня 1945 года. Но знаменная группа в составе знаменосца Степана Неустроева и его ассистентов Mихаила Егорова, Мелитона Кантарии и Ильи Сьянова показала неудовлетворительный уровень строевой подготовки. На фронте Неустроев получил пять ранений и повредил ноги, но вне зависимости от причин — прохождение должно быть идеальным. Ведь на параде присутствовало множество иностранных гостей, об этом событии снимался специальный фильм, который должен был демонстрироваться всему Советскому Союзу. Так что действия маршала Жукова, который отстранил знаменную группу от прохождения и отправил на зрительские трибуны, было оправданным. Да и нравственную ответственность маршала за решения по выбору знаменосцев победы тоже нельзя списывать со счетов. В то время это был болезненный вопрос, который купировали, отправив Знамя Победы на хранение в Музей Вооруженных сил.

Главное — Победа: парад может пройти летом или в начале осени
Ветераны поддержали решение властей и считают, что мероприятие можно организовать в июне или даже в сентябре

В новом облике

10 июня в Москву стали прибывать эшелоны с фронтовиками — участниками парада. Отбор был жесткий, дабы личный состав всех 11 сводных полков (десяти фронтовых и сводного полка наркомата ВМФ) смог освоить интенсивную строевую подготовку. Помимо мужества, храбрости и воинского мастерства, важны были и физические параметры — так, в приказе от 24 мая 1945 года по 1-му Белорусскому фронту возраст кандидатов среди солдат, сержантов и старшин, а также младших офицеров не должен превышать 30 лет, а рост должен быть не ниже 176 см. Но на практике среди фронтовиков было много отступлений от приказных требований. Первоначально, согласно директиве ГШ, численный состав каждого сводного полка (полк состоял из шести пехотных, одной артиллерийской, одной танковой, одной авиационной рот, а также сводной роты кавалеристов, саперов и связистов) насчитывал 1059 человек при десяти запасных, но в ходе комплектования он увеличился до 1465 человек при том же количестве запасных.

1-ый Белорусский фронт на Параде Победы

1-й Белорусский фронт на Параде Победы

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Время героев: как вписать в историю свою фамилию
ВЭБ.РФ запустил проект, посвященный истории восстановления разрушенных войной российских городов

Основной из задач стал пошив парадного обмундирования для почти 15 тыс. фронтовиков, прибывших в Москву с различных театров военных действий. Этим вопросом с конца мая занимались швейные предприятия столицы и Подмосковья, а к 20 июня все участники парада были одеты в парадное обмундирование нового образца. Как правило, речь о парадной форме, введенной в 1943 году, но к Параду Победы для ряда категорий военнослужащих были сделаны некоторые изменения. В конце мая 1945 года Совет народных комиссаров внес поправки в парадную форму одежды маршалов и генералов Красной армии. Прообразом нового парадного обмундирования послужила форма образца 1943 года для генералов войск НКВД. Материалом для фуражки, двубортного мундира и брюк было утверждено касторовое сукно цвета морской волны (что было очень традиционно для обмундирования Российской императорской армии), изменился рисунок нарукавного шитья для генералов.

К 24 июня было пошито более 250 генеральских форм нового образца. А всего на фабриках, в мастерских и ателье Москвы за три недели было произведено более 10 тыс. комплектов для участников парада. Также было решено выделить представителей различных родов войск: пехотинцы получили стальные каски, танкисты — комбинезоны и танковые шлемы, моряки — бескозырки и мичманки. Генералы и маршалы шли на парад в фуражках. Личный состав Войска польского из состава сводного полка 1-го Белорусского фронта имел особое обмундирование. Также в своем обмундировании шел в командном расчете сводного полка 3-го Украинского фронта командующий 1-й болгарской армией генерал-лейтенант Владимир Стойчев. Всего же в Параде Победы участвовало 24 маршала, 249 генералов, 2536 (по другим данным — 2809) офицеров и 31 116 солдат и сержантов.

Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех
Как менялся список почетных гостей на параде Победы

День в истории

Парад Победы стал одним из последних в советской истории, когда главные должностные лица объезжали войска верхом. И принимающий парад маршал Жуков, и командующий парадом маршал Рокоссовский в прошлом были кадровыми кавалеристами, поэтому уверенно и красиво держаться в седле для них не составляло никаких проблем. Жукову и его ассистенту подобрали жеребцов светло-серой масти терской породы, носивших клички Кумир и Целебс. Рокоссовский и его ассистент гарцевали на вороных Полюсе и Орлике из личной коллекции маршала Буденного. Несмотря на опыт, оба маршала в течение месяца занимались выездкой своих коней, в том числе приучая их не бояться техники.

Маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский

Маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский принимают Парад Победы

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Победный рекорд: как Россия отпраздновала 9 Мая
В акции «Бессмертный полк» в 2019 году приняли участие 10 млн человек

Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр под управлением генерал-майора Семена Чернецкого. В его структуру вошли 36 оркестров военных училищ, воинских частей Красной армии, флота и войск НКВД из 1220 музыкантов при 50 капельмейстерах. А всего в Параде Победы принимало участие 1313 музыкантов.

За двое суток до парада, 22 июня 1945 года, за подписью Сталина был издан приказ № 370, определивший: шествию воинов-победителей по Красной площади быть. В холодный дождливый день 24 июня, в 10 часов утра, с боем кремлевских курантов, маршал Жуков на белом коне въехал на Красную площадь. Парад начался. Объехав войска, полководец поднялся на трибуну, где находились Сталин и другие члены Политбюро. По поручению ЦК партии и советского правительства Георгий Константинович поздравил народы Советского Союза и его доблестные вооруженные силы с победой. После этого прозвучал гимн СССР в исполнении сводного оркестра, раздались 50 залпов артиллерийского салюта и над площадью пронеслось могучее русское «Ура!».

«Победа была и остается одной на всех»
Владимир Путин призвал народы разных стран помнить уроки прошедшей войны

Сам парад сводных полков воинов-победителей, особой роты с трофейными знаменами и частей Московского военного округа длился два часа (122 минуты), а вот его воздушная часть из-за проливного дождя была отменена. 216 самолетов — 81 Ла-7, 81 Як-3 и 54 Як-9 — так и остались на земле. Из-за ненастья было отменено и прохождение по Красной площади колонны рабочих. К вечеру непогода утихла и праздник продолжился на улицах Москвы. На площадях гремели духовые оркестры, а небо над городом озарилось праздничным салютом. Прожекторы сформировали в небе столицы пять световых колец. В 23:00 из сотни аэростатов, поднятых в небо зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Финалом празднования стало освещенное прожекторами в небе полотнище с изображением ордена Победы. Исторический день завершился. А 25 июня 1945 года в Большом Кремлевском дворце прошел торжественный прием в честь участников Парада.

солдаты
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Гвардейский забег: как пройдет «Марафон Победы» в Театре Армии
98-летний фронтовик Александр Петров сыграет в спектакле «С тобой и без тебя»

На Параде Победы присутствовали представители стран антигитлеровской коалиции — США, Великобритании и ее доминионов, Франции, многих других государств, вступивших в борьбу с нацизмом, — а также была представительная делегация Войска польского. Так как Япония — главный враг наших заокеанских союзников — еще не была повержена, а ядерное оружие только проходило очередную стадию испытаний, помощь советских вооруженных сил была остро необходима американцам. Сам же парад продемонстрировал представителям иностранных государств, что СССР, вопреки их ожиданиям, не истощен и обескровлен войной, а, наоборот, получил мощнейшее оружие — психологию победителей. А это качество не купишь ни за какие деньги. Армия таких людей могла быть страшным врагом и эффективным союзником. Поэтому британцам и американцам приходилось идти на уступки СССР в вопросах переустройства Восточной Европы и многих других мировых проблемах. Отношения были хоть и настороженные, но всё же партнерские. Все стороны еще нуждались друг в друге, и объединял их общий враг, находившийся на Востоке.

22 июня 1941 года Германия вторглась на территорию СССР — началась Великая Отечественная война. С 23 июня указом Президиума Верховного Совета СССР объявляется мобилизация военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 год включительно
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
«Всё для фронта! Всё для победы!» — с этим лозунгом страна жила в годы войны. Сотни предприятий были эвакуированы на восток и переведены на военные рельсы
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Город Дорогобуж Смоленской области был оккупирован немцами, двигавшимися к Москве, в 1941 году, освобожден в 1943. На снимке: лишившийся крова местный житель В. М. Солдатов среди обломков разрушенного дома разыскивает свой скарб, август 1941
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
20 апреля 1942 года военные историки называют датой окончания Битвы под Москвой. Гитлеровский план «Барбаросса» потерпел крах, а войска Красной армии одержали первую стратегическую победу. Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей были полностью освобождены. Летом 1942-го предстояли тяжелейшие бои за Ржевско-Вяземский плацдарм, но уже наметился долгожданный перелом в ходе Великой Отечественной войны. Хроника военных действий давалась в сводках Совинформбюро в номерах «Известий»
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Сталинградская битва — крупнейшая из сухопутных во время Второй мировой. Разгром гитлеровцев под Сталинградом стал началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, означавшего в итоге переход стратегической инициативы к СССР. На фото: бои на улицах Сталинграда, июль 1942 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
Военная публицистика «Известий» стала классикой — на страницах газеты публиковались антифашистские тексты Василия Гроссмана, Всеволода Иванова, Константина Симонова, Льва Кассиля
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
На страницах «Известий» наряду со сводками Совинформбюро регулярно печатались и материалы специальных корреспондентов газеты. Один из них опубликован 2 февраля 1943 года: «Красная армия идет на запад, продолжая разгром врага, начатый здесь, у городских стен Сталинграда, — передает спецкор Роман Кармен. — Каждый боец сейчас рвется туда, на запад. И на какой бы участок фронта он ни попал, всегда с гордостью будет он говорить: «Я сражался в Сталинграде»
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Зимой 1942–1943 годов морозы под Сталинградом доходили до минус 30 градусов
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Каждый стремился внести свой вклад в дело приближения победы. Мальчишки прибавляли к своему возрасту несколько лет, чтобы попасть на фронт
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев в апреле 1944 года провел одно из самых успешных наступлений — Уманско-Ботошанскую операцию, его войска первыми перешли государственную границу, вступив на территорию Румынии. С мая 1944 года и до конца войны командовал 1-м Украинским фронтом, участвовал во взятии Берлина. На фото: маршал Конев (справа), 1944 год
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/г. Хомзор
С 1944 года началось масштабное наступление Красной армии. Немецко-фашистские захватчики были изгнаны из Советского Союза. После этого вооруженные силы СССР приступили к освободительной миссии в странах Европы
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Советские войска, получив поддержку народов европейских стран, сыграли решающую роль в освобождении Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Венгрии, Австрии и других государств
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Д. Бальтерманц
Блокада Ленинграда продлилась 26 месяцев. Ее прорыв в январе 1943 года стал огромным праздником для города и всей страны. На фото: встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов во время операции по прорыву блокады
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
2 мая 1945 года советские войска взяли Берлин. Это привело к подписанию акта о безоговорочной капитуляции Германии. Капитуляцию приняли: маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами главный маршал авиации союзников Артур Теддер. Акт был на русском, английском и немецком языках. Утром 9 мая один из экземпляров акта был доставлен самолетом в Москву. На фото: солдаты Красной армии у Бранденбургских ворот. 6 мая 1945 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Г. Самсонов
9 мая 1945 года в честь победы над немецко-фашистскими захватчиками в Москве был дан салют в 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий. Он сопровождался перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Архивно важно: ФРГ передаст РФ данные о тысячах пленных времен войны
Из-за пандемии большинство торжественных мероприятий в Германии пройдет в режиме онлайн
Полеты «ночных ведьм»: как отважные летчицы наводили ужас на фашистов
«Известия» публикуют архивные документы о штурмане легендарного 46-го ночного бомбардировочного авиаполка Александре Акимовой

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир