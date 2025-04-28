Демонстрация силы: как готовился Парад Победы 1945 года

Дата традиционного военного парада в честь Дня Победы в 2020 году была перенесена решением президента России. И на то имелись более чем веские причины: из-за вспышки заболеваемости коронавирусом риск для здоровья участников и зрителей был слишком велик. 75 лет назад, в 1945-м, первый парад на Красной площади тоже прошел лишь через полтора месяца после победы страны в Великой Отечественной. Для проведения церемонии на должном уровне требовалось время. В особенностях подготовки этого исторического события для «Известий» разбирался историк Илья Мощанский.

Месяц на подготовку

Одержав победу в Великой Отечественной войне, Советский Союз из «государства рабочих и крестьян» превратился в супердержаву , ответственную за судьбы всего человечества. Фактически 9 мая 1945 года материализовалась концепция «Третьего Рима», являвшаяся одним из важнейших идеологических столпов существования российского государства. Эпохальное изменение статуса страны необходимо было продемонстрировать и народу СССР, и новоприобретенным союзникам, и многочисленным противникам. Как нельзя лучше для этой цели подходил военный парад — он должен был стать особым, запоминающимся для всего мира событием. Поэтому к организации его проведения подошли с особой тщательностью.

Само решение о проведении парада победителей на Красной площади было принято вскоре после капитуляции Третьего рейха — 15 мая. Заместитель начальника Генштаба генерал армии Сергей Штеменко вспоминал: «Верховный главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск...» Предложения Генштаба по проведению Парада Победы были доложены Сталину 24 мая. Он принял их, но не согласился со сроками проведения — вместо двухмесячной подготовки, которую предлагали военные, на все мероприятия был отведен лишь месяц». Таким образом, уже 24 июня 1945 года армия победителей должна была триумфально пройти по Красной площади.

Семен Буденный, Иосиф Сталин и Георгий Жуков на Параде Победы 1945 года Фото: commons.wikimedia.org/Russian Ministry of Defence

Чем же этот парад отличался от предыдущих? Прежде всего — особыми ритуалами, ведущими свою историю еще от античных времен. Центральным событием парада стало бросание трофейных германских знамен на особые площадки у подножия Мавзолея. Так поступали со штандартами варваров римские воины, а реализовать этот ритуал на Красной площади предложил организаторам парада выдающийся советский историк академик Евгений Тарле.

Немецкие знамена самых разных форматов и назначения (штандарты раннего образца 1935 года, флаги национал-социалистической партии, «Гитлерюгенда», военизированной службы трудовой повинности и даже кайзеровские кавалерийские) были собраны трофейными командами СМЕРШа в мае 1945 года. По указанию Генштаба из расположения 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов (а конкретно — из Берлина и Дрездена) было доставлено 900 единиц трофейных знамен и штандартов. Некоторые образцы изымали даже из фондов немецких военных музеев. Принимал их в спортзале казарм Лефортово командир 181-го стрелкового полка 291-й стрелковой дивизии полковник Архип Коркишко. Специальная комиссия отобрала из них 200 единиц, а затем нацистские символы разместили в специальном помещении, где они были взяты под охрану управлением военного коменданта Москвы.

Строго по штандарту

В день парада в обстановке секретности германские знамена и штандарты доставили на Красную площадь и вручили личному составу особой «трофейной роты». Это уникальное подразделение было сформировано 10 июня 1945 года. В десяти шеренгах по 20 человек в каждой воины-фронтовики должны были пронести от храма Василия Блаженного до Мавзолея 200 вражеских знамен и бросить их у его подножия. Командиром «парадной коробки» назначили старшего лейтенанта Дмитрия Вовка — заместителя командира роты почетного караула. Тренировки шли с палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 м. И вот тут выяснилось, что не каждый герой войны имеет способности к строевой подготовке. Поэтому часть фронтовиков была заменена атлетически сложенными бойцами 2-го и 3-го полков дивизии НКВД им. Ф.Э. Дзержинского.

Участники парада бросают к подножию Мавзолея немецкие знамена Фото: РИА Новости/Сергей Лоскутов

Поздно вечером 21 июня готовность особой сводной роты к прохождению по Красной площади проинспектировал командующий парадом маршал Жуков и остался доволен увиденным. А 24 июня под дробь 80 барабанов 200 знамен и штандартов новоявленных варваров XX века были брошены к подножию Мавзолея. Совершенно новым элементом Парада Победы стали десять штандартов, под которыми должны были триумфально пройти по Красной площади сводные полки десяти советских фронтов. Скорее всего, при их создании также не обошлось без рекомендаций профессиональных историков — внешний вид фронтового штандарта Красной армии явно создавался с оглядкой на лабарум — особое военное знамя римского, а затем византийского войска. Как гласит легенда, образ лабарума явился императору Константину Великому во сне накануне одной из важнейших битв в его жизни и впоследствии закрепился как победный штандарт, который сопровождал войско в походах и триумфальных парадах.

Изготовление пурпурных с золотым шитьем штандартов сначала поручили подразделению московских военных строителей, которыми командовал инженер-майор Максимов. Но созданный ими образец за десять суток до парада был забракован лично Сталиным. Тогда за дело взялись специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра, которые быстро разработали устроившие всех варианты и даже завершили работу досрочно. Однако штандарт в собранном виде весил более 10 кг и нести его на вытянутых руках при прохождении сводного полка фронта по Красной площади было очень тяжело. Тогда по предложению знаменосца кавалерийского полка Лучанинова шорно-седельная фабрика за двое суток изготовила особые портупеи, похожие на конструкции, удерживающие знамя части при движении войск в конном строю. За штандартом фронта следовали 36 воинов с наиболее отличившимися знаменами частей и соединений сводного полка. Орденские ленты, закрепленные на их древках, также были изготовлены в мастерских Большого театра. Каждая из лент знаменовала коллективный подвиг, отмеченный боевым орденом.

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев

А вот Знамя Победы на Красную площадь 24 июня 1945 года так и не вынесли. Связано это было с целым рядом факторов. Не секрет, что в период штурма Рейхстага в различных местах этого огромного здания за небольшой промежуток времени сразу несколько групп бойцов Красной армии закрепили свои знамена. И о некоторых отличившихся уже в статусе знаменосцев победы всем воинам 1-го Белорусского фронта сообщили армейские газеты. Но ведь Знамя Победы может быть только одно, и руководству страны пришлось огласить свое решение.

По замыслу организаторов парада, шествие войск должно было начаться с выноса Знамени Победы, которое чрезвычайно торжественно доставили в Москву из Берлина 20 июня 1945 года. Но знаменная группа в составе знаменосца Степана Неустроева и его ассистентов Mихаила Егорова, Мелитона Кантарии и Ильи Сьянова показала неудовлетворительный уровень строевой подготовки. На фронте Неустроев получил пять ранений и повредил ноги, но вне зависимости от причин — прохождение должно быть идеальным. Ведь на параде присутствовало множество иностранных гостей, об этом событии снимался специальный фильм, который должен был демонстрироваться всему Советскому Союзу. Так что действия маршала Жукова, который отстранил знаменную группу от прохождения и отправил на зрительские трибуны, было оправданным. Да и нравственную ответственность маршала за решения по выбору знаменосцев победы тоже нельзя списывать со счетов. В то время это был болезненный вопрос, который купировали, отправив Знамя Победы на хранение в Музей Вооруженных сил.

В новом облике

10 июня в Москву стали прибывать эшелоны с фронтовиками — участниками парада. Отбор был жесткий, дабы личный состав всех 11 сводных полков (десяти фронтовых и сводного полка наркомата ВМФ) смог освоить интенсивную строевую подготовку. Помимо мужества, храбрости и воинского мастерства, важны были и физические параметры — так, в приказе от 24 мая 1945 года по 1-му Белорусскому фронту возраст кандидатов среди солдат, сержантов и старшин, а также младших офицеров не должен превышать 30 лет, а рост должен быть не ниже 176 см. Но на практике среди фронтовиков было много отступлений от приказных требований. Первоначально, согласно директиве ГШ, численный состав каждого сводного полка (полк состоял из шести пехотных, одной артиллерийской, одной танковой, одной авиационной рот, а также сводной роты кавалеристов, саперов и связистов) насчитывал 1059 человек при десяти запасных, но в ходе комплектования он увеличился до 1465 человек при том же количестве запасных.

1-й Белорусский фронт на Параде Победы Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru

Основной из задач стал пошив парадного обмундирования для почти 15 тыс. фронтовиков, прибывших в Москву с различных театров военных действий. Этим вопросом с конца мая занимались швейные предприятия столицы и Подмосковья, а к 20 июня все участники парада были одеты в парадное обмундирование нового образца. Как правило, речь о парадной форме, введенной в 1943 году, но к Параду Победы для ряда категорий военнослужащих были сделаны некоторые изменения. В конце мая 1945 года Совет народных комиссаров внес поправки в парадную форму одежды маршалов и генералов Красной армии. Прообразом нового парадного обмундирования послужила форма образца 1943 года для генералов войск НКВД. Материалом для фуражки, двубортного мундира и брюк было утверждено касторовое сукно цвета морской волны (что было очень традиционно для обмундирования Российской императорской армии), изменился рисунок нарукавного шитья для генералов.

К 24 июня было пошито более 250 генеральских форм нового образца. А всего на фабриках, в мастерских и ателье Москвы за три недели было произведено более 10 тыс. комплектов для участников парада. Также было решено выделить представителей различных родов войск: пехотинцы получили стальные каски, танкисты — комбинезоны и танковые шлемы, моряки — бескозырки и мичманки. Генералы и маршалы шли на парад в фуражках. Личный состав Войска польского из состава сводного полка 1-го Белорусского фронта имел особое обмундирование. Также в своем обмундировании шел в командном расчете сводного полка 3-го Украинского фронта командующий 1-й болгарской армией генерал-лейтенант Владимир Стойчев. Всего же в Параде Победы участвовало 24 маршала, 249 генералов, 2536 (по другим данным — 2809) офицеров и 31 116 солдат и сержантов.

День в истории

Парад Победы стал одним из последних в советской истории, когда главные должностные лица объезжали войска верхом. И принимающий парад маршал Жуков, и командующий парадом маршал Рокоссовский в прошлом были кадровыми кавалеристами , поэтому уверенно и красиво держаться в седле для них не составляло никаких проблем. Жукову и его ассистенту подобрали жеребцов светло-серой масти терской породы, носивших клички Кумир и Целебс. Рокоссовский и его ассистент гарцевали на вороных Полюсе и Орлике из личной коллекции маршала Буденного. Несмотря на опыт, оба маршала в течение месяца занимались выездкой своих коней, в том числе приучая их не бояться техники.

Маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский принимают Парад Победы Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru

Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр под управлением генерал-майора Семена Чернецкого. В его структуру вошли 36 оркестров военных училищ, воинских частей Красной армии, флота и войск НКВД из 1220 музыкантов при 50 капельмейстерах. А всего в Параде Победы принимало участие 1313 музыкантов.

За двое суток до парада, 22 июня 1945 года, за подписью Сталина был издан приказ № 370, определивший: шествию воинов-победителей по Красной площади быть. В холодный дождливый день 24 июня, в 10 часов утра, с боем кремлевских курантов, маршал Жуков на белом коне въехал на Красную площадь. Парад начался. Объехав войска, полководец поднялся на трибуну, где находились Сталин и другие члены Политбюро. По поручению ЦК партии и советского правительства Георгий Константинович поздравил народы Советского Союза и его доблестные вооруженные силы с победой. После этого прозвучал гимн СССР в исполнении сводного оркестра, раздались 50 залпов артиллерийского салюта и над площадью пронеслось могучее русское «Ура!».

Сам парад сводных полков воинов-победителей, особой роты с трофейными знаменами и частей Московского военного округа длился два часа (122 минуты), а вот его воздушная часть из-за проливного дождя была отменена. 216 самолетов — 81 Ла-7, 81 Як-3 и 54 Як-9 — так и остались на земле. Из-за ненастья было отменено и прохождение по Красной площади колонны рабочих. К вечеру непогода утихла и праздник продолжился на улицах Москвы. На площадях гремели духовые оркестры, а небо над городом озарилось праздничным салютом. Прожекторы сформировали в небе столицы пять световых колец. В 23:00 из сотни аэростатов, поднятых в небо зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Финалом празднования стало освещенное прожекторами в небе полотнище с изображением ордена Победы. Исторический день завершился. А 25 июня 1945 года в Большом Кремлевском дворце прошел торжественный прием в честь участников Парада.

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru

На Параде Победы присутствовали представители стран антигитлеровской коалиции — США, Великобритании и ее доминионов, Франции, многих других государств, вступивших в борьбу с нацизмом, — а также была представительная делегация Войска польского. Так как Япония — главный враг наших заокеанских союзников — еще не была повержена, а ядерное оружие только проходило очередную стадию испытаний, помощь советских вооруженных сил была остро необходима американцам. Сам же парад продемонстрировал представителям иностранных государств, что СССР, вопреки их ожиданиям, не истощен и обескровлен войной, а, наоборот, получил мощнейшее оружие — психологию победителей. А это качество не купишь ни за какие деньги. Армия таких людей могла быть страшным врагом и эффективным союзником. Поэтому британцам и американцам приходилось идти на уступки СССР в вопросах переустройства Восточной Европы и многих других мировых проблемах. Отношения были хоть и настороженные, но всё же партнерские. Все стороны еще нуждались друг в друге, и объединял их общий враг, находившийся на Востоке.