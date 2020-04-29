На вечную память: фотоработы известинцев представлены в Музее Победы онлайн
В преддверии празднования Дня Победы МИЦ «Известия» собрал архивные фотографии и совместно с Музеем Победы представил онлайн-выставку, посвященную Году Памяти и Славы. Поначалу экспозиция «Война в объективе военкоров «Известий» готовилась в реальном пространстве, но коронавирус внёс коррективы: пришлось переместиться в пространство виртуальное. «Известия» убедились, что в чем-то экспозиция даже выиграла: например, отдельные детали, неразличимые на бумажном фото, в электронном можно многократно увеличить.
Безымянная история войны
Фотографии, представленные на портале Музея Победы, действительно заслуживают тщательного рассмотрения и изучения. Каждая из них — шедевр репортажной съёмки и профессионального мастерства. При том что снимали военкоры, что называется, с ходу — на выбор ракурса и расстановку персонажей времени на было. Из 20 снимков авторство обозначено в восьми. В подписях к остальным читаем: из архива «Известий». И это целая безымянная история войны.
Вот фото под названием «Солдаты в ходе военных действий» (1941): в подмосковных снегах изготовились к атаке бойцы. Командующий армией Георгий Жуков запечатлён летом того же года в 107-й стрелковой дивизии на Западном фронте: будущий маршал Победы проводит совещание, сидя на пригорке. По крутым ступеням огромной лестницы взбегают морские пехотинцы — снимок подписан «Освобождение Севастополя от фашистских захватчиков» (1944). А вот картины тыла («Девушки готовят снаряды для фронта», 1942) и передышек между боями: «Солдаты читают письма» (1942), «Военный корреспондент «Известий» Евгений Кригер беседует с бойцом» (1944). И, наконец, трогательное фото: офицер-танкист играет на фортепиано, вынесенном на улицу города Бреслау. Апофеозом этой фотолетописи выглядит «Салют Победы на Красной площади в Москве» (1945). Столица снята с высоты птичьего полёта, над людским морем пересекаются траектории фейерверков.
Кто снимал все это? Может быть, впоследствии знаменитые Георгий Зельма или Дмитрий Бальтерманц, проведшие на полях сражений всю войну, а, может, забытые ныне фотокоры, от которых в истории «Известий» остались фамилия и инициалы? Редакторы той поры не торопились подписывать снимки, но сегодня наша задача — поднять архивы и назвать авторов.
— Со временем информация о фотокорреспондентах была утрачена, авторизованными оказались лишь снимки, ставшие известными, — рассказала куратор проекта от МИЦ «Известия» Ольга Гезенко. — Сейчас мы ведём работу с архивными материалами. Но зачастую, даже располагая современными технологиями, трудно установить имя фотографа...
Военкор «Известий» Георгий Самсонов дошел до Берлина и заснял солдат Красной армии у Бранденбургских ворот.
Счастливые бойцы разливают в походные котелки что-то крепкое и радуются окончанию войны. Снимок, представленный на выставке, — один из многих, сделанных корреспондентом в Берлине. И судьба у этой, говоря по-современному, фотогалереи, примечательная. Пять лет назад фотокор Reuters Фабрицио Бенш обнаружил в дрезденских архивах удивительную коллекцию фотографий германской столицы последних дней войны. Их автором оказался Георгий Самсонов. Бенш предпринял расследование: отыскал места с его снимков и запечатлел их же 70 лет спустя. Результатом стал сюжет в жанре «до и после»: современные берлинские улицы и их прошлое.
А известинец Георгий Самсонов остался для истории на групповом портрете советских военкоров у здания Рейхстага, сделанном 5 мая 1945 года.
300 известинцев
Увы, нет на этом снимке другого автора нашей фотовыставки Павла Трошкина. Он погиб в 1944-м на Западной Украине, прожив короткую яркую жизнь и оставив после себя внушительный архив. В газету его привел отец, рабочий типографии «Известий». Сначала паренька определили в цех цинкографии, потом в виде поощрения перевели в фотоотдел редакции, а вскоре Павел стал спецкором. Фиксировал события на Халхин-Голе, Финской войне и с
первых дней Великой Отечественной отправился на передовую. Снимал бои под Москвой, Сталинградскую битву, Курскую дугу, форсирование Днепра, освобождение Крыма и Западной Украины. В его фотоработах драйв и жесткость каким-то непостижимым образом сочетались с добротой и юмором... Даже парадно-постановочные снимки получались у него на удивление человечными.
На выставке представлены семь сюжетов Павла Трошкина: бравые лётчики истребителя И-16 перед боевым вылетом; снайперы, ведущие залповый огонь по самолетам противника; бойцы, вступившие в бой прямо с бронепоезда; старуха посреди сожжённой деревни... Абсолютный шедевр этой серии — «Оставшаяся без крова» (1941). На снимке крупный план белокурой девочки лет пяти. Она обнимает кошку и смеется, будто и не было бомбежки в ее подмосковной деревне.
Нет в этой подборке портрета поэта и военкора Константина Симонова, которого известинец снял в 1944-м, но можно привести его слова, опубликованные в «Известиях» после гибели Павла Трошкина: «В моей памяти он сохранился человеком сильным, упрямым и до такой степени необузданным в своей работе, что с ним было опасно ездить. Когда ему надо было непременно что-то снять, он не отступал от своего намерения ни при каких обстоятельствах… Остался в моей памяти облик, пожалуй, самого бесстрашного из всех наших фотокорреспондентов».
Всего за годы войны в местах боевых действий работали более 300 известинцев. Сделанные ими репортажи и фотографии стали частью нашей исторической памяти.
— Уникальность выставки заключается в том, что снимки военкоров такого издания, как «Известия», сами по себе являются историческим фотодокументом, — рассказал заместитель по экспозиционно-выставочной работе Музея Победы Эльдар Янибеков. — Если бы не они, очень многого мы бы просто не знали. А кроме того, все они были высококлассными фотографами, поэтому материалы, снятые ими на фронте, представляют и художественную ценность.
После снятия карантина архивные снимки представят оффлайн. Креативная команда МИЦ «Известия» планирует разместить их в девяти парках столичного региона. Стенды с черно-белыми фото известинцев появятся на «Красной Пресне», в «Сокольниках», «Северном Тушино», «Воронцово», «Фили», «Кузьминках», «Таганском» и двух парках в Одинцово.