На вечную память: фотоработы известинцев представлены в Музее Победы онлайн

В преддверии празднования Дня Победы МИЦ «Известия» собрал архивные фотографии и совместно с Музеем Победы представил онлайн-выставку, посвященную Году Памяти и Славы . Поначалу экспозиция «Война в объективе военкоров «Известий» готовилась в реальном пространстве, но коронавирус внёс коррективы: пришлось переместиться в пространство виртуальное. «Известия» убедились, что в чем-то экспозиция даже выиграла: например, отдельные детали, неразличимые на бумажном фото, в электронном можно многократно увеличить.

Безымянная история войны

Фотографии, представленные на портале Музея Победы, действительно заслуживают тщательного рассмотрения и изучения. Каждая из них — шедевр репортажной съёмки и профессионального мастерства. При том что снимали военкоры, что называется, с ходу — на выбор ракурса и расстановку персонажей времени на было. Из 20 снимков авторство обозначено в восьми. В подписях к остальным читаем: из архива «Известий». И это целая безымянная история войны.

Фото из архива «Известий» «Солдаты в ходе военных действий» (1941)

Вот фото под названием «Солдаты в ходе военных действий» (1941): в подмосковных снегах изготовились к атаке бойцы. Командующий армией Георгий Жуков запечатлён летом того же года в 107-й стрелковой дивизии на Западном фронте: будущий маршал Победы проводит совещание, сидя на пригорке. По крутым ступеням огромной лестницы взбегают морские пехотинцы — снимок подписан «Освобождение Севастополя от фашистских захватчиков» (1944). А вот картины тыла («Девушки готовят снаряды для фронта», 1942) и передышек между боями: «Солдаты читают письма» (1942), «Военный корреспондент «Известий» Евгений Кригер беседует с бойцом» (1944). И, наконец, трогательное фото: офицер-танкист играет на фортепиано, вынесенном на улицу города Бреслау. Апофеозом этой фотолетописи выглядит «Салют Победы на Красной площади в Москве» (1945). Столица снята с высоты птичьего полёта, над людским морем пересекаются траектории фейерверков.

Фото из архива «Известий» «Салют Победы на Красной площади в Москве» (1945)

Кто снимал все это? Может быть, впоследствии знаменитые Георгий Зельма или Дмитрий Бальтерманц, проведшие на полях сражений всю войну, а, может, забытые ныне фотокоры, от которых в истории «Известий» остались фамилия и инициалы? Редакторы той поры не торопились подписывать снимки, но сегодня наша задача — поднять архивы и назвать авторов.

— Со временем информация о фотокорреспондентах была утрачена, авторизованными оказались лишь снимки, ставшие известными, — рассказала куратор проекта от МИЦ «Известия» Ольга Гезенко. — Сейчас мы ведём работу с архивными материалами. Но зачастую, даже располагая современными технологиями, трудно установить имя фотографа...

Фото из архива «Известий»/Георгий Самсонов Солдаты Красной армии у Бранденбургских ворот

Военкор «Известий» Георгий Самсонов дошел до Берлина и заснял солдат Красной армии у Бранденбургских ворот.

Счастливые бойцы разливают в походные котелки что-то крепкое и радуются окончанию войны. Снимок, представленный на выставке, — один из многих, сделанных корреспондентом в Берлине. И судьба у этой, говоря по-современному, фотогалереи, примечательная. Пять лет назад фотокор Reuters Фабрицио Бенш обнаружил в дрезденских архивах удивительную коллекцию фотографий германской столицы последних дней войны. Их автором оказался Георгий Самсонов. Бенш предпринял расследование: отыскал места с его снимков и запечатлел их же 70 лет спустя. Результатом стал сюжет в жанре «до и после» : современные берлинские улицы и их прошлое.

А известинец Георгий Самсонов остался для истории на групповом портрете советских военкоров у здания Рейхстага, сделанном 5 мая 1945 года.

300 известинцев

Увы, нет на этом снимке другого автора нашей фотовыставки Павла Трошкина. Он погиб в 1944-м на Западной Украине, прожив короткую яркую жизнь и оставив после себя внушительный архив. В газету его привел отец, рабочий типографии «Известий». Сначала паренька определили в цех цинкографии, потом в виде поощрения перевели в фотоотдел редакции, а вскоре Павел стал спецкором. Фиксировал события на Халхин-Голе, Финской войне и с

первых дней Великой Отечественной отправился на передовую. Снимал бои под Москвой, Сталинградскую битву, Курскую дугу, форсирование Днепра, освобождение Крыма и Западной Украины. В его фотоработах драйв и жесткость каким-то непостижимым образом сочетались с добротой и юмором... Даже парадно-постановочные снимки получались у него на удивление человечными.

Фото из архива «Известий»/Павел Трошкин Летчики 161-го ИАП 43-й ИАД Западного фронта и истребителя И-16. 1944 год

На выставке представлены семь сюжетов Павла Трошкина: бравые лётчики истребителя И-16 перед боевым вылетом; снайперы, ведущие залповый огонь по самолетам противника; бойцы, вступившие в бой прямо с бронепоезда; старуха посреди сожжённой деревни... Абсолютный шедевр этой серии — «Оставшаяся без крова» (1941). На снимке крупный план белокурой девочки лет пяти. Она обнимает кошку и смеется, будто и не было бомбежки в ее подмосковной деревне.

Нет в этой подборке портрета поэта и военкора Константина Симонова, которого известинец снял в 1944-м, но можно привести его слова, опубликованные в «Известиях» после гибели Павла Трошкина: «В моей памяти он сохранился человеком сильным, упрямым и до такой степени необузданным в своей работе, что с ним было опасно ездить . Когда ему надо было непременно что-то снять, он не отступал от своего намерения ни при каких обстоятельствах… Остался в моей памяти облик, пожалуй, самого бесстрашного из всех наших фотокорреспондентов».

Всего за годы войны в местах боевых действий работали более 300 известинцев. Сделанные ими репортажи и фотографии стали частью нашей исторической памяти.

Фото из архива «Известий» Момент тишины

— Уникальность выставки заключается в том, что снимки военкоров такого издания, как «Известия», сами по себе являются историческим фотодокументом, — рассказал заместитель по экспозиционно-выставочной работе Музея Победы Эльдар Янибеков. — Если бы не они, очень многого мы бы просто не знали. А кроме того, все они были высококлассными фотографами, поэтому материалы, снятые ими на фронте, представляют и художественную ценность.