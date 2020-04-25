Братство конца: 75 лет назад союзники встретились на Эльбе

25 апреля 1945 года армии СССР и США встретились на Эльбе, обозначив финальный этап войны в Европе. Благодаря совместным усилиям советских, американских и британских солдат удалось расколоть остатки немецких сил на северную и южную части, что ускорило капитуляцию Германии. Опрошенные «Известиями» эксперты называют встречу в Торгау высшей точкой союзнических отношений антигитлеровской коалиции. Однако на Западе, отмечают эксперты, стараются реже вспоминать о событиях на Эльбе — они не хотят лишний раз признавать, что решающую роль в освобождении Европы сыграла Красная армия. Собеседники «Известий», однако, подчеркнули: объединение мощи США и России как никогда актуально и сейчас.

Равнение на Эльбу

16 апреля 1945 года Красная армия начала решающее наступление на Берлин. 1-й Украинский фронт под командованием маршала Ивана Конева руководил нападением на столицу Рейха с юга. Маршал осознавал также важность скорейшей встречи с союзниками, потому поставил перед 5-й гвардейской армией задачу пробиться через немецкие заслоны к Эльбе.

Со стороны союзников в эту сторону двигалась 1-я армия под командованием генерала Кортни Ходжеса. До этого они прошли Нормандию, вошли в Париж, участвовали в прорыве оборонительных сооружений «линии Зигфрида» на западной границе рейха и разгромили Рурскую группировку фашистов.

us Фото: ТАСС

Первый неофициальный контакт между союзниками состоялся 25 апреля в 13:30 . Тогда рота 58-й стрелковой дивизии под руководством лейтенанта Григория Голобородько встретилась с разведгруппой лейтенанта американской армии Альбертом Котцебу из 69-й пехотной дивизии США.

После первого контакта союзники договорились провести официальную встречу чуть позднее на мосту у городка Торгау. Уже в 15:30 командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон встретились на полуразрушенной переправе через Эльбу и пожали друг другу руки.

Некоторые отечественные и западные историки склонны считать встречу на Эльбе операцией, игравшей больше пропагандистскую роль, нежели стратегическую . Якобы исход войны тогда уже был предопределен, поэтому встреча в Торгау не имела серьезного значения в военном плане, а стала лишь констатацией победы.

гы Торгау, 1945 год Фото: ТАСС/Георгий Хомзор

Однако эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов с такой трактовкой событий не согласен.

— Если возьмем военные донесения, например, журнал боевых действий 58-й гвардейской стрелковой дивизии, то видим, что еще 25 апреля, в день, когда состоялись первые контакты с американцами, шли бои с противником. То есть шли реальные бои, захвачены пулеметы, пленные. И даже 27 апреля немцы разрозненными подразделениями в окрестных лесах продолжали боевые действия. Говорить, что практического эффекта от встречи не было, неправильно , — заявил эксперт «Известиям».

Благодаря соединению на Эльбе удалось разделить немецкие подразделения, нарушить связь между северными и южными землями. После встречи в Торгау южная половина немецких войск практически осталась парализованной, отметил эксперт.

Американцы помнят

В 2015 году, когда мир отмечал 70-летие Победы, бывший в 2008–2012 годах послом США в России Джон Байерли прилетел в Москву и выступил на конференции в честь годовщины встречи на Эльбе. Он, в частности, посетовал: в Штатах многие американцы имеют «весьма слабое представление о том, что США и СССР рука об руку боролись против Германии во время Второй мировой войны».

us За столом президиума - маршал СССР И.С.Конев (4-й слева) и американский генерал Омар Брэдли (стоит), Торгау, Германия, 1945 год Фото: РИА Новости/Георгий Хомзор

Он признал, что аналогичное незнание или беспамятство он отмечал и у молодого поколения в России. «Я часто встречал студентов, ничего не знающих о том, какую значительную роль сыграли американские поставки продовольствия и вооружения в рамках программы ленд-лиза», — констатировал дипломат.

Сегодня американцы настолько поглощены кризисом COVID-19 и другими глобальными проблемами, что на 75-летие встречи американских и советских войск на Эльбе не остается внимания, считает бывший военный атташе США в России (2012–2014 годы), бригадный генерал в отставке Питер Звак. И хотя это историческое событие не воспринимается в США негативно, к сожалению, в обществе всё меньше осведомленности об этом важном моменте той эпохи, особенно среди молодежи, чего не скажешь о России и странах бывшего СССР, отметил военный в беседе с «Известиями».

— Просто посмотрите на фотографии, сделанные сразу же: как закаленные в боях американские и советские солдаты встретились на Эльбе ровно 75 лет назад. На этих старых снимках хорошо чувствуется та почти мгновенная связь, которая возникла между обычными гражданами двух совершенно разных культур, объединенных важным общим стремлением. Мы все должны заново усвоить этот урок сегодня, на всех уровнях нашего общества, — сказал «Известиям» Питер Звак.

us Митинг, посвященный встрече на Эльбе гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Николая Осликовского с частями 3-ей американской армии, Торгау, Германия, май 1945 года Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн

С ним согласен его коллега, бригадный генерал США в отставке Кевин Райан . По его словам, встреча на Эльбе гораздо лучше известна и вспоминается в России, чем в США. Это верно в целом по отношению ко всей войне, пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что тогда, 75 лет назад, американские и русские солдаты, рискуя жизнью, взобрались на разрушенный мост, чтобы просто поговорить друг с другом. И это едва не закончилось для американцев военным трибуналом, отметил эксперт.

гы Фото: ТАСС

Ведь военные США не подчинились приказу, подойдя так близко к реке Эльбе. Но торжества, последовавшие за этими знаменитыми встречами, были искренними и сердечными. Ликование было повсюду — и в Вашингтоне, и по всей Америке, заверил эксперт.

Радость, которую вызвала встреча в Торгау, не могла устранить тех многочисленных разногласий и подозрений, которые были у США и Советского Союза еще до войны в отношении друг друга, считает американский военный.

— Однако стоит ли говорить, что встреча на Эльбе была аномалией, которая никак не повлияла на последующие поколения? Нисколько. Ее урок состоит не в том, что Америка и Россия должны всегда быть партнерами. Он заключается в том, что Америка и Россия должны всегда говорить. Мы не можем позволить сломанным мостам мешать нам общаться друг с другом. Мы должны быть достаточно смелыми, чтобы перелезть на другую сторону и поговорить, даже если то, что мы слышим, нам не нравится, — заверил «Известия» Кевин Райан.

гы Советские воины встречают американских солдат на восточном берегу Эльбы в Крейнице Фото: ТАСС

В США намеренно принижают значение встречи, поскольку не хотят лишний раз подчеркивать роль Красной армии в освобождении Европы, заявил «Известиям» научный директор РВИО Михаил Мягков.

По его словам, западные СМИ и образование заточены таким образом, чтобы жители этих стран знали: основные победы во Второй мировой войне были достигнуты на западном фронте и все благодаря Рузвельту, Черчиллю, британскому генералу Монтгомери и «рядовому солдату Райану» из знаменитого блокбастера.

— Факты говорят совершенно о другом : на советско-германском фронте было разгромлено 607 вражеских дивизий, тогда как на западном всего 176. Именно Красная армия переломила мощь гитлеровской коалиции и предопределила тем самым успешное завершение войны, — подчеркнул эксперт. — Встреча на Эльбе — это высшая точка союзнических отношений СССР и США в годы конфликта. Она действительно была демонстрацией братства по оружию — так относились к этому американцы, англичане. Тогда они не сомневались, что решающий вклад в победу Германии внес именно Советский Союз.

Начиная с середины 1990-х годов заведена традиция, что дипломаты посольства США ежегодно возлагают цветы к московскому памятному знаку «Дух Эльбы», установленному в парке Победы. Аналогичную церемонию проводит и посольство России в Вашингтоне, приглашая ветеранов и возлагая цветы у мемориала на Арлингтонском кладбище. Однако в этом году коронавирус нарушил планы дипмиссий.

Тем не менее без памятных мероприятий не обойдется — как рассказали «Известиям» в Американском институте в Москве, 25 апреля состоится онлайн-конференция «Значение встречи на Эльбе через 75 лет: Возможность и необходимость диалога и сотрудничества». В ней примут участие эксперты и политики из России, США, Канады, Германии, Франции, Сербии и других стран.