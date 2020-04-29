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В мингосуправления Подмосковья рассказали о сроках действия пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
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Оформленный с помощью SMS на короткий номер 0250 пропуск для поездок на машине по Подмосковью действует один календарный день, в то время как оформленный через приложение «Госуслуги СТОПкоронавирус» пропуск выдается на 24 часа. Об этом корреспонденту «Известий» рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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В ведомстве уточнили, что автовладелец с пропуском, оформленным через приложение, может поехать на дачу и вернуться на следующий день. При этом необходимо уложиться в период действия оформленного цифрового пропуска.

Обладателю пропуска, полученного с помощью SMS, в такой же ситуации для возвращения придется заказывать новый пропуск.

В Москве и Подмосковье режим самоизоляции был введен 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Контроль за соблюдением режима производится в автоматическом режиме.

Оформить цифровой пропуск для столицы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377, для Московской области — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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