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УАЗ представил автодом на базе «буханки»

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Фото: УАЗ
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Ульяновский автозавод совместно с партнерской компанией «Люкс Форм» выпустили автодом «Байкал». Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 29 апреля.

Автомобиль построен на базе коммерческого фургона «3909 «Комби» (буханка). В комплект доработок входит дополнительная крыша из стеклопластика с подъемным механизмом, амортизаторами и фиксаторами в закрытом положении. Высота салона с поднятым верхом достигает двух метров, что позволяет раскладывать расположенную на верхнем уровне двуспальную кровать.

Еще одно спальное место образуется внизу. Конфигурация предусматривает также наличие платяного шкафа. Кроме того, автомобиль оборудован кухней со встроенной раковиной и смесителем, холодильником, баками для воды, столешницей для плиты, шкафчиками и выдвижными столиками.

Стоимость всего комплекта оборудования начинается от 500 тысяч рублей.

22 апреля стало известно, что УАЗ выпустил новую модификацию модели «Профи» для органов здравоохранения.

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