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Главный дизайнер Hyundai Motor ушел в отставку

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Фото: Global Look Press/Benoit Doppagne/ZUMAPRESS
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Шеф-дизайнер южнокорейского автомобилестроительного концерна Hyundai Motor Люк Донкервольке покинул свой пост. Об этом 29 апреля сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что Люк Донкервольке работал в Hyundai с 2015 года и отвечал за дизайн моделей брендов Kia и Genesis.

Причина, по которой главный дизайнер ушел в отставку, не называется, однако он отметил, что в компании у него была «дизайнерская команда мечты», пишет «Газета.ru».

В настоящее время за дизайн в концерне отвечают старший вице-президент центра проектирования Hyundai и руководитель центра проектирования Kia.

28 апреля сообщалось, что Hyundai испытывает новую версию седана Elantra, которая станет частью спортивной линейки N Line.

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