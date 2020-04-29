Главный дизайнер Hyundai Motor ушел в отставку

Шеф-дизайнер южнокорейского автомобилестроительного концерна Hyundai Motor Люк Донкервольке покинул свой пост. Об этом 29 апреля сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что Люк Донкервольке работал в Hyundai с 2015 года и отвечал за дизайн моделей брендов Kia и Genesis.

Причина, по которой главный дизайнер ушел в отставку, не называется, однако он отметил, что в компании у него была «дизайнерская команда мечты», пишет «Газета.ru».

В настоящее время за дизайн в концерне отвечают старший вице-президент центра проектирования Hyundai и руководитель центра проектирования Kia.

28 апреля сообщалось, что Hyundai испытывает новую версию седана Elantra, которая станет частью спортивной линейки N Line.