Сбербанк запустил сервис по продаже автомобилей

Сбербанк России запустил многофункциональное мобильное приложение «СберАвто», с помощью которого можно купить или продать новый или подержанный автомобиль. Об этом 29 апреля сообщает «Автостат».

Отмечается, что все действия по покупке автомобиля можно будет осуществить дистанционно, не выходя из дома. Кроме того, машину можно заказать с доставкой до двери.

Доступ к приложению получат только проверенные дилеры. Персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы.

27 апреля сообщалось, что немецкая компания BMW запустила в России систему онлайн-продаж автомобилей. Покупателям доступен весь модельный ряд BMW и полная оплата.