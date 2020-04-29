Прямой эфир

Сбербанк запустил сервис по продаже автомобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк России запустил многофункциональное мобильное приложение «СберАвто», с помощью которого можно купить или продать новый или подержанный автомобиль. Об этом 29 апреля сообщает «Автостат».

Отмечается, что все действия по покупке автомобиля можно будет осуществить дистанционно, не выходя из дома. Кроме того, машину можно заказать с доставкой до двери.

Доступ к приложению получат только проверенные дилеры. Персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы.

27 апреля сообщалось, что немецкая компания BMW запустила в России систему онлайн-продаж автомобилей. Покупателям доступен весь модельный ряд BMW и полная оплата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta
В Сети появились изображения обновленного седана BMW 5-Series
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020