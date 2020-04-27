BMW запустила в России сервис онлайн-продаж автомобилей

Немецкая компания BMW запустила в России систему онлайн-продаж автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 27 апреля.

Покупателям доступен весь модельный ряд BMW и полная оплата. Функционал уже реализован на сайтах дилерских центров марки по всей России и до конца апреля появится на официальном портале бренда.

Чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо выбрать понравившийся автомобиль на сайте дилера и отправить свои контактные данные. Далее менеджер автосалона свяжется с покупателем для оформления сделки.

После оплаты автомобиля его можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора.

14 апреля сообщалось, что BMW выпустит «заряженную» версию флагманского кроссовера X8, которая получит приставку M.