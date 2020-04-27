Volkswagen возобновит работу в Калуге с 27 апреля

Предприятие Volkswagen Group Rus возобновляет работу в Калуге с 27 апреля. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на представителя правительства региона.

Согласно постановлению врио губернатора региона Владислава Шапши, предприятия автопрома могли выйти на работу уже 8 апреля. Но, по словам собеседника агентства, Volkswagen это разрешение не требовалось, пишет RT.

«Они единственные у нас из автопроизводителей входят в федеральный перечень стратегических производств. Они в нашем разрешении не нуждались», — пояснил он.

С 30 марта Volkswagen приостановил производство автомобилей на своих российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки компонентов, которые поставляются с европейских заводов концерна. Изначально сборку машин планировали возобновить 17 апреля, но затем дату перенесли на 27 апреля.

Как сообщало агентство городских новостей «Москва» 26 апреля, продажи немецких автомобилей Volkswagen в России увеличились в марте 2020 года на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 10 тыс. машин. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России увеличились на 8% и составили 23 794 машины.