Новый Volkswagen T6.1: Bulli и цифровизация

Ровно 70 лет назад 8 марта концерн Volkswagen начал производство фургона T1, легендарного Bulli — первой своей коммерческой модели. В этот же день на российский рынок выходит его наследник с индексом 6.1 и открывает для немецкой марки новую, цифровую эру. Прогрессивный дизайн, новые опции и новые возможности для бизнеса, T6.1 — это больше, чем плановый рестайлинг.

Жук-тяжеловоз

В 1946 году продавец автомобилей из Нидерландов Бен Пон приехал на завод Volkswagen, чтобы заключить контракт на поставку модели «Жук», а нашёл не совсем то, что искал. Его внимание привлёк несуразный транспортёр с деревянной платформой. Он был сделан на агрегатах «Жука», единственной на тот момент легковой модели Volkswagen, но без труда развозил по заводской территории детали автомобилей.

Под впечатлением от транспортёра, голландец рисует в блокноте лёгкий фургон на шасси «Жука» — первый эскиз машины датирован 23 апреля 1947 года. Расположенный сзади двигатель он уравновешивает кабиной, выдвинутой за передние колёса — так обе оси нагружались одинаково. Посередине получился грузовой отсек, достаточно вместительный для компактной машины.

Пон нашёл поддержку у нового руководителя Volkswagen Генриха Нордхоффа, но завод был сосредоточен прежде всего на выпуске легковых «Жуков». К разработке коммерческого фургона приступили только осенью 1948 года и это было непростой задачей.

Кузов усиливали и специально продували в аэродинамической трубе, чтобы сделать его более обтекаемым и тем самым снизить расход топлива. Слабый двигатель развивал всего 24 лошадиных силы, поэтому на задний мост установили колёсные редукторы от военного внедорожника.

Коммерция и хиппи

Представленный в ноябре 1949 года автомобиль мог перевозить восемь пассажиров или 750 килограммов груза. Короб мотора занимал довольно много пространства в корме, поэтому загружали машину через боковые распашные двери.

— Эти автомобили не предназначены для того, чтобы ими управляли в лайковых перчатках. Они вполне допускают бесцеремонное обращение, — так представил Генрих Нордхоф новую модель.

Производство коммерческого Volkswagen Type 2, он же Transporter T1, он же Bulli («Бычок») на заводе в Вольфсбурге началось 8 марта 1950 года, 70 лет назад.

Вскоре выяснилось, что с запуском машины медлили напрасно — уже через четыре года с конвейера сошёл 100-тысячный Bulli. Выпуск автомобилей вырос с 10 до 80 в день, но для того, чтобы удовлетворить огромный спрос, пришлось построить новый завод в Ганновере.

Помимо цельнометаллического фургона, T1 предлагался в грузопассажирском варианте Kombi — фермер мог перевезти всю семью, а потом снять сиденья и загрузить машину бидонами с молоком. Постепенно появлялись всё новые версии — пикапы, микроавтобусы с увеличенным остеклением, разнообразные кемперы для путешествий.

В Европе T1 стал символом экономического возрождения, в США — символом свободы, идеальным средством передвижения для хиппи. Transporter во втором поколении сохранил основные черты предшественника. В Бразилии эту машину выпускали до 2013 года.

Даже модель T3 с более современным «рубленым» дизайном кузова сохранила придуманную Беном Поном компоновку с мотором сзади, хотя силовой агрегат получил жидкостное охлаждение. Выносливая и очень надёжная эта модель оказалась уже не так популярна из-за возросшей конкуренции в легком коммерческом сегменте.

Только в 1990 году Volkswagen перенёс силовой агрегат нового фургона T4 вперед, что позволило увеличить объём кузова. Решение оказалось удачным — продажи выросли, а все последующие поколения Transporter стабильно выигрывают конкурс «Фургон года».

За 70 лет Bulli разошёлся тиражом около 12 млн штук и стал первенцем марки Volkswagen Коммерческие автомобили, которая сейчас располагает внушительным модельным рядом — от семейных пассажирских универсалов повышенной вместимости до грузовых версий.

Цифровой релиз

Volkswagen T6.1 был представлен в феврале прошлого года в музее Autostadt рядом с заводом в Вольфсбурге, где были созданы первые прототипы Bulli. Чтобы подчеркнуть преемственность, самая роскошная версия Multivan была выставлена в двухцветном окрасе — точь-в-точь, как у альпийского микроавтобуса Samba, топ-версии первого Transporter.

Если первый Bulli инженеры стремились превратить в грузовик, то с новым Volkswagen Transporter произошли изменения, характерные для легковых автомобилей. Дизайн и новые технологии — тренды, которые движут современным автопромом и постепенно проникают и в коммерческий сегмент. Отсюда и такой необычный индекс с точкой, как будто речь идёт о релизе программного обеспечения.

В ходе рестайлинга были изменены все элементы ниже капота, включая фары и крылья. Решётка радиатора T6.1 — самая большая в истории линейки. По задумке дизайнера Альберт-Йохана Кирцингера, она визуально прижимает Bulli к земле. Характерная прорись светодиодных ходовых огней – почти как в немецком внедорожнике.

Передняя панель выполнена в экспрессивном стиле, скорее характерном для легкового автомобиля. Водительское место переработали прежде всего для удобства доступа к цифровым технологиям. Большой мультимедийный экран развернут к водителю, а вместо обычных приборов впервые в качестве опции предлагается полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit. Она позволяет вывести перед водителем навигационную карту вместо рисованных циферблатов, а к центральному тачскрину подключить, например, смартфон.

Смелые дизайнерские эксперименты уживаются с практической стороной, T6.1 — это прежде всего автомобиль для работы. Решётка радиатора увеличена не только ради визуального эффекта — новым двигателям требуется больше воздуха для охлаждения. На передней панели нашлось место для дополнительных отсеков, включая нишу под смартфон с индукционной беспроводной зарядкой. Подстаканники под лобовым стеклом и 230-волитовую розетку под водительским сиденьем «подсмотрели» у модели Volkswagen Crafter.

Ветер перемен

Обновление коснулось и ходовых качеств моделей нового поколения. Электрический усилитель руля вместо гидравлического позволил оснастить T6.1 комплексом электронных помощников, следящих за дистанцией, дорожной разметкой, помогающих парковаться выезжать с парковки задним ходом. Ещё один ассистент, Trailer Assist облегчает маневрирование с прицепом — водитель просто задает направление с помощью джойстика регулировки боковых зеркал.

Еще одно важное новшество — система Cross Wind Assist, которая стабилизирует высокий автомобиль при порывах бокового ветра. Всё это сделало управление T6.1 более комфортным и безопасным.

Новейшее поколение T6.1 попрощалось с бензиновыми двигателями, теперь для него предлагаются исключительно двухлитровые дизели. Базовый 110-сильный мотор доступен с механической трансмиссией и полным приводом, двигатели 150 и 199 л.с. оснащены «автоматом» и полным приводом.

Все работы хороши

В России модели марки Volkswagen Коммерческие автомобили пользуются хорошим спросом и новое поколение T6.1 вряд ли будет исключением. Главное преимущество Т6.1 – вариативность, он по-прежнему предлагает целую россыпь модификаций под любые цели и задачи.

Уже самая «рабочая» версия Transporter может быть цельнометаллическим фургоном Kasten, бортовым грузовиком Pritsche, грузопассажирским DoKa или полностью остеклённым пассажирским Kombi. Благодаря варианту с удлинённой колёсной базой, в кузове найдётся место для трёх европалет, а количество пассажиров увеличивается до девяти. Кроме того, для Transporter можно заказать более высокую крышу.

Владельцы коммерческих версий оценят лючок под передним пассажирским сиденьем — он позволяет перевозить длинномеры. Таким образом, в длиннобазный фургон помещается труба или брус длиной три с лишним метра.

Пассажирский микроавтобус Caravelle с двумя вариантами длины кузова предлагает с десяток комбинаций мест в салоне. Роскошно оснащённый Multivan можно выбрать в качестве не только бизнес-шаттла, но и вместительной семейной машины. У него несколько вариантов отделки салона, два десятка цветов кузова и широкий выбор колёсных дисков. Версия Cruise окрашена в два цвета — как тот самый исторический T1.

За свободу передвижений отвечает кемпер California 6.1 — у него есть всё, что потребуется в дальнем путешествии: комфортные спальные места, мини-кухня с газовой плитой, холодильник.

Всем владельцам нового автомобиля, без сомнения, понравится широкий выбор опций, уже в базе оснащение машин стало богаче. Кроме того, для поколения T6.1 будет доступна расширенная до 4 лет гарантия.