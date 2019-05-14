Немецкий исполин: большой немецкий кроссовер опробовал российские дороги

Volkswagen Teramont впечатляет не только исполинскими размерами, но еще и любопытными конструкторскими решениями. Например, коробка передач здесь — не хитроумный робот, характерный для автомобилей немецкого бренда, а классический гидромеханический автомат. Все версии автомобиля оснащены полным приводом. Как всё это работает на асфальте и за его пределами, разбирался Вячеслав Субботин.

VW Teramont появился у нас относительно недавно, и вот уже первые изменения. У нас кроссовер оснащался 220-сильным турбомотором и 280-сильным атмосферным V6. Теперь шестицилиндровый агрегат объемом 3,6 л развивает 249 л.с. Это хорошо — на транспортном налоге не разоришься.

терамонт Фото: Volkswagen

Максимальный крутящий момент не изменился, но его пик приходится на более низкие обороты. То есть двигатель не нужно крутить, чтобы машина ускорялась. Мощность и тяга здесь с запасом, поэтому автомобиль легко разгоняется с полутора тысяч оборотов.

Teramont — это роскошный автобус в кузове легковушки. Места внутри — с запасом, и запасом и по ширине, и по длине. Причем к внешним габаритам привыкаешь достаточно быстро.

По машине можно перемещаться, не выходя на улицу. На третьем ряду — два отдельных кресла вместо сплошного дивана. За превращение семиместного автомобиля в шестиместный нужно доплатить. Это непривычно — обычно доплачивают за дополнительные места, но объяснимо. Два индивидуальных кресла, причем очень комфортных, стоят дороже единого ряда.

терамонт Фото: Volkswagen

Водительское сиденье соответствует классу машины — есть электронастройки, вентиляция, подогрев. Боковая поддержка развита не сильно, но в дальней дороге не устанешь и будешь сидеть, как дома на удобном диване.

Внутри Teramont построен по-немецки образцово. Сколько здесь ящиков, ниш, кармашков — и все под руками. Самые главные функции есть на руле и на центральной консоли, второстепенные выведены на тачскрин. Сенсорный дисплей, кстати, работает быстро. Щиток приборов — это тоже дисплей, на который, помимо циферблатов, можно вывести карту целиком. Это удобно: видишь, какой поворот будет впереди.

Как едет Teramont по бездорожью, как он устроен и есть ли у него слабые стороны, вы узнаете из тест-драйва программы «Минтранс».

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