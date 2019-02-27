Эффект Multi: популярный минивэн превратили в онлайн-машину

Обновленное шестое поколение коммерческих автомобилей VW Multivan не случайно получило индекс 6.1, как будто речь идет о релизе программного обеспечения. Большинство нововведений — различные электронные помощники, а сам автомобиль теперь будет постоянно находиться в Сети. Корреспондент «Известий» побывал на презентации «цифрового» «Мультивэна».

Улыбка «Туарега»

Шестое поколение Multivan было представлено всего четыре года назад, срок для коммерческого автомобиля небольшой. Но пассажирский «Мультивэн» — самый легковой из коммерческих. Кроме того, без новых технологий ему уже не обойтись, тем более что различные электронные помощники стали популярны у конкурентов.

Переднюю часть украшает широкая изогнутая по краям решетка радиатора в стиле нового VW Touareg. По словам дизайнера машины Альберта-Йохана Кирцингера, она визуально прижимает «Булли» к земле. Кроме того, для охлаждения обновленных моторов нужно больше воздуха. Интересно, что даже в топ-комплектации решетка хромирована только наполовину, между фарами. Нижняя часть — из черного пластика. У базовой комплектации решетка будет полностью черной, но посередине останется массивный хромированный брус — так называемая улыбка.

VW VW Multivan Фото: Volkswagen

Нижний воздухозаборник стал меньше, а по бокам от него появились широкие накладки из неокрашенного пластика — своеобразная защита бампера. Изменилась и оптика, в дорогих комплектациях фары и фонари будут полностью светодиодными.

Практичный авангард

Передняя панель полностью новая, на смену прямым линиям пришли изломы и острые углы. Пластик везде жесткий, но фактура качественная, а подгонка деталей хорошая. Приборная панель, согласно моде, цифровая, а по центру расположился большой мультимедийный дисплей с диагональю 9,2 дюйма. Всё это опции — интерьер базовой машины будет скромнее.

Ради дисплея центральные воздуховоды сдвинули вправо и разместили один над другим. Подстаканники теперь расположены на передней панели сверху — решение, подсмотренное у более крупного VW Crafter. Вместо верхнего бардачка появилась открытая ниша, а под ней — полочка. Справа от рычага коробки передач разместили углубление для телефона с двумя USB-розетками. Еще одна розетка есть в углублении под лобовыми стеклом, а под водительским сиденьем — 230-вольтовая, как у «Крафтера».

Онлайн и длинномеры

Новая мультимедийная система снабжена коммуникационным модулем с SIM-картой, благодаря чему «Мультивэн» всегда будет иметь связь с интернетом. Это позволило получить доступ к онлайн-сервисам Volkswagen We, а также распознавать сложные голосовые команды.

В грузопассажирской части больших изменений нет: салон по-прежнему предлагает множество вариантов трансформации. Под передние сиденья теперь можно заказать запираемый ящик. Либо лючок, позволяющий перевозить длинномеры: до 2,8 м при стандартной колесной базе «Мультивена» и до 3,3 м в удлиненном варианте.

VW VW Multivan Фото: Volkswagen

Интеллект в борьбе с ветром

Главное изменение в техническом отношении — электрический усилитель руля, что позволило оснастить Multivan целым комплексом электронных помощников. Теперь пассажирский вэн умеет держаться в полосе, ориентируясь по разметке, а также помогать водителю при парковке.

Если при движении задним ходом электроника распознает опасность, она может самостоятельно остановить автомобиль. Также у обновленного «Мультивена» есть помощник при маневрировании с прицепом и, что важно для высокого и длинного автомобиля, система Cross Wind Assist, которая корректирует курс при сильном боковом ветре.

После Multivan те же новшества коснутся и более простых версий семейства T6, причем уже известно, что базовое оснащение Transporter и Caravelle будет расширено. У начальных версий появятся улучшенные галогеновые фары, электростеклоподъемники, зеркала с подогревом, центральный замок и аудиосистема. Стартовая комплектация Multivan, естественно, будет богаче.

VW VW Multivan Фото: Volkswagen

Что под капотом

Бензиновые двигатели для VW Multivan больше предлагать не будут, они пользовались спросом только в Великобритании и России. Несмотря на дизельгейт и новые экологические нормы, концерн VW не планирует отказываться от моторов этого типа. Двигатели теперь соответствуют самым жестким требованиям экологии, а их мощность подкорректировали.

Все дизели двухлитровые, базовый развивает теперь не 84, а 90 л.с., а на смену вариантам 102 и 114 л.с. пришел 110-сильный. Отдачу топового мотора снизили с 204 до 199 л.с. ради меньших налогов. Он и 150-сильный вариант доступны в сочетании с «роботом» DSG и полным приводом.

Электрический тюнинг

Для успокоения «зеленых» Multivan предложат в двух электрических версиях, различающиеся емкостью батарей и, как следствие, запасом хода. «Мультивэн» с аккумулятором емкостью 38,8 кВт•ч способен проехать чуть больше 200 км, с аккумулятором вдвое большей емкости — свыше 400.

Представители VW говорят, что изначально Multivan не проектировался под установку аккумуляторов, но благодаря просторному кузову 75% батарей разместили внутри базы. Это безопасно в случае аварии. Производство электрических версий доверили тюнинг-ателье ABT, тогда как электрический Crafter концерн делает самостоятельно. Причем ABT известна больше своими «заряженными» автомобилями, нежели экологическим транспортом. Немцы объясняют выбор просто: это давний и заслуженный партнер концерна, а свободных мощностей у VW сейчас нет.

VW VW Multivan Фото: Volkswagen

Планы на Россию

Продажи VW Multivan в Росссии начнутся весной 2020 года, на несколько месяцев позже, чем в Европе, сообщил «Известиям» продукт-менеджер коммерческой линейки VW Вадим Баранов. Машины получат комплекс электронных помощников, но модуля с SIM-картой и системы распознавания дорожных знаков у нас не будет. Нет ясности и по адаптивному круиз-контролю. Известно, что минивэны получат модернизированный модуль системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Российский офис ведет переговоры о поставках машин с двигателями Евро-6, чтобы меньше зависеть от квот. В настоящее время у нас продают «Мультивэны» и с моторами Евро-5, и с моторами Евро-6.

За 2018 год было продано 1221 VW Multivan, причем сред и покупателей больше «частников», которым нужен большой вместительный семейный автомобиль. Цены сейчас начинаются от 2,764 млн рублей, но большей популярностью пользуется средний вариант оснащения за 3,276 млн рублей. Как правило, Multivan покупают с «роботом» и дизелями 140 и 150 л.с.