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Путин предложил продавать российские автомобили со скидкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести скидку на автомобили отечественного производства.

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«Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. У нас уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки. Имею в виду льготные программы автокредитования, такие как «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль», когда молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10%», — пояснил Путин на совещании 24 апреля.

Глава государства предложил в этом году дополнительно направить на финансирование программ поддержки автопрома 7 млрд рублей.

Ранее Минпромторг включил 12 автозаводов в перечень системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку в условиях кризиса.

В список привилегированных предприятий вошли отечественные автозаводы «АвтоВАЗ», «Урал», ГАЗ, КамАЗ, «Соллерс» и «Автотор», а также российские заводы компаний Volkswagen, Renault, Hyundai, Nissan, Toyota и Peugeot—Citroen—Mitsubishi.

Автозаводы смогут брать льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Также на предприятия распространяется полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

8 апреля сообщалось, что продажи автомобилей в России в марте увеличились на 4%.

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