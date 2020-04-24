Volvo привезет в Россию обновленный кроссовер XC90

Шведский автопроизводитель Volvo объявил о начале продаж на российском рынке кроссовера XC90 в обновленной базовой комплектации Momentum. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба бренда.

В стандартное оснащение Volvo XC90 теперь входят 19-дюймовые легкосплавные диски, система бесключевого доступа в салон, функция распознавания дорожных знаков, электропривод задних подголовников. За доплату можно заказать систему очистки воздуха и электропривод двери багажника.

Цены на обновленный кроссовер Volvo XC90 начинаются от 4,28 млн рублей. Продажи автомобиля начнутся 1 мая.

20 апреля сообщалось, что завод компании Volvo, расположенный в шведском городе Торсланда, возобновил производство автомобилей.