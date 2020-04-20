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В Швеции возобновили выпуск автомобилей Volvo

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Фото: REUTERS/Adam Ihse/TT News Agency
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Завод компании Volvo, расположенный в шведском городе Торсланда, в понедельник, 20 апреля, возобновил производство автомобилей. Об этом 20 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Предприятие возобновило свою работу после короткого производственного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Завод в бельгийском Генте также возобновил с сегодняшнего дня свою работу, однако его производственная мощность будет пока ограничена.

В настоящее время компания планирует, что завод в Южной Каролине (США) возобновит свою работу 11 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 20 апреля, в мире зафиксировано более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом и 165,1 тыс. летальных исходов. Более 629 тыс. пациентов выздоровели.

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