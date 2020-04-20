Ford выпустит гибридную версию модели Mustang

Американский автопроизводитель Ford осенью этого года представит купе Mustang нового поколения. Об этом 20 апреля пишет Autocar.

Пока известно, что автомобиль построят на платформе CD6, которая также лежит в основе внедорожников Ford Explorer и Lincoln Aviator.

Новое купе Ford Mustang оснастят гибридной силовой установкой, состоящей из восьмицилиндрового V-образного бензинового двигателя, электромотора и мощного аккумулятора. Привод — задний или полный.

Отмечается, что автомобиль получит современную информационно-развлекательную систему, а также большое количество электронных систем помощи водителю.

Ожидается, что до 2022 года Ford выведет на рынок 18 новых гибридных автомобилей.

16 марта сообщалось, что Ford представил новую систему помощи водителю, которая получила название Road Edge Detection.