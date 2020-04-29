«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в течение ближайших двух лет выпустит новое поколение модели Lada Granta. Об этом 29 апреля сообщает «За рулем».

В основе автомобиля будет лежать платформа B0, на которой также построены седан Renault Logan и универсал Lada Largus. Новинка станет станет больше по габаритам, чем модель нынешнего поколения.

У автомобиля появятся новое рулевое управление, доработанная подвеска и задние тормоза от Renault Logan.

Модель, как и прежде, будет оснащаться 1,6-литровыми бензиновыми двигателями, мощностью 87, 98 и 106 л.с. Коробки передач — механическая, роботизированная и четырехступенчатый «автомат».

28 апреля сообщалось, что в России начались продажи новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.