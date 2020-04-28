В Сети появились изображения обновленного седана BMW 5-Series

В распоряжении онлайн-издания BMW Blog 28 апреля оказались официальные фотографии обновленного седана BMW 5-Series.

Судя по снимкам, после обновления у BMW 5-Series появятся новые решетка радиатора, передний бампер и фары. Сзади изменений меньше: тонированные фонари с иным рисунком, а также декорированная черная вставка на бампере, имитирующую диффузор.

Отмечается, что обновленная модель получит гибридную силовую установку, в состав которой войдут двухлитровый бензиновый турбомотор и электродвигатель. Суммарная мощность агрегата составит 252 л.с. Также появится гибридная версия автомобиля мощностью 400 л.с.

Ожидается, что европейская премьера обновленного седана BMW 5-Series состоится до конца мая. Продажи модели на ключевых рынках начнутся в конце 2020 года.

14 апреля сообщалось, что BMW выпустит «заряженную» версию флагманского кроссовера X8, которая получит приставку M.