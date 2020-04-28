Прямой эфир

В Сети появились изображения обновленного седана BMW 5-Series

0
Фото: BMW
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении онлайн-издания BMW Blog 28 апреля оказались официальные фотографии обновленного седана BMW 5-Series.

Судя по снимкам, после обновления у BMW 5-Series появятся новые решетка радиатора, передний бампер и фары. Сзади изменений меньше: тонированные фонари с иным рисунком, а также декорированная черная вставка на бампере, имитирующую диффузор.

Отмечается, что обновленная модель получит гибридную силовую установку, в состав которой войдут двухлитровый бензиновый турбомотор и электродвигатель. Суммарная мощность агрегата составит 252 л.с. Также появится гибридная версия автомобиля мощностью 400 л.с.

Ожидается, что европейская премьера обновленного седана BMW 5-Series состоится до конца мая. Продажи модели на ключевых рынках начнутся в конце 2020 года.

14 апреля сообщалось, что BMW выпустит «заряженную» версию флагманского кроссовера X8, которая получит приставку M.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты назвали сроки восстановления спроса на автомобили в России
Названа стоимость Lada Xray Cross Instinct
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020