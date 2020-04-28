Прямой эфир

Kia запустила в России систему онлайн-бронирования автомобилей

0
Фото: Kia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Kia запустила в России сервис, позволяющий клиенту дистанционно узнать о наличии автомобиля в интересующей его комплектации и цвете. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» во вторник, 28 апреля.

Функционал реализован на официальном сайте бренда. В настоящее время в полном объеме доступен выбор для представительского седана K900, спортивного фастбэка Stinger и субкомпактного хетчбэка Picanto.

Автомобиль можно забронировать в ближайшем дилерском центре через форму обратной связи. Далее сотрудник автосалона свяжется с клиентом для согласования условий покупки.

21 апреля сообщалось, что на российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство новых версий кроссовера Kia Seltos по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России начались продажи полноприводного кроссовера Skoda Karoq
Hyundai выпустит спортивную версию седана Elantra
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020