Kia запустила в России систему онлайн-бронирования автомобилей

Корейская компания Kia запустила в России сервис, позволяющий клиенту дистанционно узнать о наличии автомобиля в интересующей его комплектации и цвете. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» во вторник, 28 апреля.

Функционал реализован на официальном сайте бренда. В настоящее время в полном объеме доступен выбор для представительского седана K900, спортивного фастбэка Stinger и субкомпактного хетчбэка Picanto.

Автомобиль можно забронировать в ближайшем дилерском центре через форму обратной связи. Далее сотрудник автосалона свяжется с клиентом для согласования условий покупки.

21 апреля сообщалось, что на российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство новых версий кроссовера Kia Seltos по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузова.