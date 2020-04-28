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В России начались продажи полноприводного кроссовера Skoda Karoq

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Фото: Skoda
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Чешская компания Skoda начинает продажи в России полноприводной версии кроссовера Karoq. Об этом 28 апреля говорится в сообщении пресс-службы бренда.

Длина кроссовера составляет 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. Дорожный просвет достигает 164 мм. Объем багажного отделения варьируется от 521 л до 1630 л при сложенных спинках заднего дивана.

Автомобиль оснащается 1,4-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В базовую комплектацию полноприводного Skoda Karoq входят кондиционер, аудиосистема с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, 4 подушки безопасности. Стоимость автомобиля начинается от 1 468 000 рублей.

24 апреля стало известно, что Skoda выпустит новый компактный кроссовер, который получит название Kliq.

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