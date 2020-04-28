В России подорожали легковые автомобили

В России за период с 16 марта по 27 апреля стоимость своих легковых автомобилей увеличили 35 из 50 представленных на рынке брендов. Об этом 28 апреля сообщает «Автостат» со ссылкой на исследование потрала «Цена Авто».

Отмечается, что именно с середины марта на фоне резкого ослабления рубля автопроизводители начали пересматривать цены на свою продукцию.

Цены смогли удержать некоторые европейские бренды, например Fiat, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz и MINI). А также китайские автопроизводители Brilliance, DFM, FAW, Foton, GAC, JAC, Lifan и Zotye.

Кроме того, стоимость своих автомобилей не увеличили марки Genesis и Isuzu.

27 апреля сообщалось, что самым популярным у жителей Москвы автомобилем по итогам января-марта 2020 года стал кроссовер Nissan Qashqai.