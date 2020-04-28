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В России подорожали легковые автомобили

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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В России за период с 16 марта по 27 апреля стоимость своих легковых автомобилей увеличили 35 из 50 представленных на рынке брендов. Об этом 28 апреля сообщает «Автостат» со ссылкой на исследование потрала «Цена Авто».

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Отмечается, что именно с середины марта на фоне резкого ослабления рубля автопроизводители начали пересматривать цены на свою продукцию.

Цены смогли удержать некоторые европейские бренды, например Fiat, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz и MINI). А также китайские автопроизводители Brilliance, DFM, FAW, Foton, GAC, JAC, Lifan и Zotye.

Кроме того, стоимость своих автомобилей не увеличили марки Genesis и Isuzu.

27 апреля сообщалось, что самым популярным у жителей Москвы автомобилем по итогам января-марта 2020 года стал кроссовер Nissan Qashqai.

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