В России начались продажи кроссовера Changan CS75FL

Китайский автопроизводитель Changan начинает продажи в России кроссовера CS75FL. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 27 апреля.

Длина автомобиля составляет 4640 мм, высота — 1850 мм, высота — 1700 мм. Объем багажного отделения варьируется от 520 до 1490 л.

Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой подключаемого полного привода.

Кроссовер получил светодиодные фары с функцией отложенного включения, водительское сиденье с электроприводом, информационно-развлекательную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и восемью динамиками, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида.

Стоимость Changan CS75FL в России начинается от 1 339 900 рублей.

9 апреля сообщалось, что Changan приняла решение предоставить своим российским клиентам отсрочку для прохождения планового технического обслуживания (ТО).