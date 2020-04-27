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В России начались продажи кроссовера Changan CS75FL

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Фото: Changan
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Китайский автопроизводитель Changan начинает продажи в России кроссовера CS75FL. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 27 апреля.

Длина автомобиля составляет 4640 мм, высота — 1850 мм, высота — 1700 мм. Объем багажного отделения варьируется от 520 до 1490 л.

Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой подключаемого полного привода.

Кроссовер получил светодиодные фары с функцией отложенного включения, водительское сиденье с электроприводом, информационно-развлекательную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и восемью динамиками, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида.

Стоимость Changan CS75FL в России начинается от 1 339 900 рублей.

9 апреля сообщалось, что Changan приняла решение предоставить своим российским клиентам отсрочку для прохождения планового технического обслуживания (ТО).

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