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ГАЗ выпустил новую версию грузовика «Садко Next»

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Фото: azgaz.ru
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Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) начал продажи новой версии среднетоннажного грузового автомобиля «Садко Next» с двухрядной кабиной. Об этом 27 апреля сообщает «Российская газета».

Бортовой «Садко Next» с двухрядной кабиной вмещает до семи пассажиров. В комплектацию под названием Pro входит кондиционер, дополнительный топливный бак, фаркоп, а также пластиковая накладка на крыше с дополнительными габаритными огнями. Доступ в заднюю часть кабины осуществляется только с одной стороны.

Стоимость автомобиля составляет 2 650 000 рублей. Версия с лебедкой и шноркелем обойдется уже в 2 745 000 рублей.

24 апреля сообщалось, что ГАЗ выпустит 1,2 тыс. современных реанимобилей по заказу Минпромторга.

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