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В Германии возобновили производство автомоблей Volkswagen

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Фото: Global Look Press/Swen Pförtner
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Завод компании Volkswagen, расположенный в Вольфсбурге (Германия), в понедельник, 27 апреля, возобновил производство автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Предприятие возобновило свою работу после короткого производственного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Наращивание объемов выпуска машин будет происходить постепенно. Ожидается, что к концу этой недели завод выпустит 1400 автомобилей, а на следующей неделе с конвейера предприятия сойдут уже 6000 машин.

Отмечается, что на предприятии усилены меры профилактики коронавируса. Сотрудникам ежедневно будут измерять температуру, а также раздадут медицинские маски. Кроме того, на заводе усилят санобработку производственных помещений, офисов и туалетов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 207 тыс. человек, вылечились — более 882 тыс.

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