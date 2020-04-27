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Nissan запатентовал дизайн нового электромобиля

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Фото: Nissan
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Японская компания Nissan запатентовала дизайн будущего серийного электрического кроссовера Ariya. Об этом 27 апреля пишет Motor.

Новый автомобиль будет построен на базе одноименного концепта, дебютировавшего в 2019 году на автосалоне в Токио (Япония). Длина машины составит 4600 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1630 мм.

Об электрической силовой установке модели информации нет. Известно только, что электромобиль сможет проезжать на одной зарядке около 480 км, а разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 5 секунд.

17 апреля сообщалось, что мировая премьера нового поколения кроссовера Nissan X-Trail состоится в августе 2020 года.

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