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«АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей до 18 мая

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Фото: ТАСС/Андрей Холмов
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 29 апреля по 18 мая приостановит производство автомобилей. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации предприятия Сергея Зайцева.

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Источник в «АвтоВАЗе» подтвердил агентству, что выпуск автомобилей будет приостановлен в эти сроки, уточнив, что офисные сотрудники будут работать по 30 апреля.

24 апреля президент российской компании Ив Каракатзанис заявил, что продажи «АвтоВАЗа» сейчас находятся почти на нуле. При этом еженедельные затраты составляют более 2 млрд рублей в неделю.

Топ-менеджер считает, что наиболее эффективными мерами поддержки для автомобилестроителей сейчас стало бы увеличение финансирования программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, и продление их действия.

21 апреля сообщалось, что Минпромторг включил 12 автозаводов в перечень системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку в условиях кризиса.

В список привилегированных предприятий вошли отечественные автозаводы «АвтоВАЗ», «Урал», «ГАЗ», «КамАЗ» и «Соллерс», а также российские заводы компаний Volkswagen, Renault, Hyundai, Nissan, Toyota и Peugeot—Citroen—Mitsubishi.

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