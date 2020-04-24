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«АвтоВАЗ» пожаловался на отсутствие продаж в условиях пандемии

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Фото: ТАСС/Яков Князев
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Продажи «АвтоВАЗа» сейчас почти на нуле, затраты составляют более 2 млрд рублей в неделю. Об этом заявил президент компании Ив Каракатзанис во время совещания по автомпрому с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 24 апреля.

По словам Каракатзаниса, даже когда конвейер снова заработает, с оборотными средствами будут огромные проблемы на несколько месяцев.

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В ходе совещания президент «АвтоВАЗа» попросил российского лидера поручить губернаторам разрешить работу дилерам и центрам техобслуживания.

Каракатзанис считает, что наиболее эффективными мерами поддержки для автомобилестроителей сейчас стало бы увеличение финансирования программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, и продление их действия.

«Также просим перенести влево по временной школе госзакупки автомобильной техники с 2021–2022 годов на этот год, а также разрешить использование средств, выделенных на национальные проекты 2021–2024 годов (госзакупки), на этот год — на 2020 год», — сказал глава компании.

Он заявил о необходимости ввести программу субсидирования для обновления автопарка, чтобы можно было сдавать машины в трейд-ин и получать скидку. «В эту программу можно было бы включить автопарк старше шести лет», — заключил Каракатзанис.

В пятницу Путин провел совещание по ситуации в автомобильной промышленности с представителями отрасли. В нем участвовали в том числе автопроизводители «АвтоВАЗ», Группа ГАЗ, ПАО «Соллерс» (Sollers) и КамАЗ. Участники встречи отметили необходимость госзакупок для поддержки рынка.

Так, президент группы ГАЗ Вадим Сорокин попросил власти продлить программу госзакупок медицинских автомобилей и школьных автобусов в рамках поддержки отрасли.

Директор КамАЗа Сергей Когогин попросил президента обеспечить опережающие закупки автомобильной техники госорганами и ведомствами.

Основной владелец «Соллерса» Вадим Швецов отметил, что госзакупки автомобилей помогут смягчить падение продаж группы с нынешних 50% до 30%.

Путин пообещал включить закупку школьных автобусов в программу мер по поддержке автопрома. Он пообещал выделение властями 5,2 млрд рублей из госбюджета на закупку 1,2 тыс. реанимобилей. Поступление этих автомобилей в регионы политик поручил проконтролировать губернаторам и правительству.

Кроме того, российский лидер призвал сохранить рабочие места в автопроме, пострадавшем из-за коронавируса, и «подставить плечо» всей отрасли.

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