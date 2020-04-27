Названы самые популярные автомобили в Москве по итогам января–марта

В Москве по итогам I квартала 2020 года было продано 54,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13,1% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 27 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью у жителей столицы стал кроссовер Nissan Qashqai, который был продан в количестве 2,8 тыс. единиц. На втором месте находится седан Volkswagen Polo, который выбрали 2,6 тыс. москвичей. На третьем месте — Kia Rio, разошедшийся тиражом в почти 2,5 тыс. экземпляров.

В топ-5 самых продаваемых автомобилей в Москве по итогам января-марта 2020 года вошли также Hyundai Creta (2,2 тыс. ед.) и Volkswagen Tiguan (1,6 тыс. ед.).

23 апреля сообщалось, что в России за три первых месяца 2020 года было выпущено 323 тыс. легковых автомобилей, что на 15,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.