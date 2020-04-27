Прямой эфир

Названы самые популярные автомобили в Москве по итогам января–марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве по итогам I квартала 2020 года было продано 54,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13,1% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 27 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью у жителей столицы стал кроссовер Nissan Qashqai, который был продан в количестве 2,8 тыс. единиц. На втором месте находится седан Volkswagen Polo, который выбрали 2,6 тыс. москвичей. На третьем месте — Kia Rio, разошедшийся тиражом в почти 2,5 тыс. экземпляров.

В топ-5 самых продаваемых автомобилей в Москве по итогам января-марта 2020 года вошли также Hyundai Creta (2,2 тыс. ед.) и Volkswagen Tiguan (1,6 тыс. ед.).

23 апреля сообщалось, что в России за три первых месяца 2020 года было выпущено 323 тыс. легковых автомобилей, что на 15,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Nissan запатентовал дизайн нового электромобиля
«АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей до 18 мая
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020