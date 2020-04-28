Hyundai выпустит спортивную версию седана Elantra

Корейская компания Hyundai испытывает новую версию седана Elantra, которая станет частью спортивной линейки N Line. Об этом 24 октября пишет Motor1.

По данным издания, от обычного седана Elantra новинка будет отличаться заниженной подвеской, легкосплавными колесными дисками с оригинальным рисунком, низкопрофильными шинами, а также спортивной выхлопной системой.

Технические характеристики седана Hyundai Elantra N Line пока не объявлены. Не исключено, что автомобиль оснастят 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 201 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Опционально можно будет заказать машину с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

15 апреля сообщалось, что Hyundai представила в России кроссовер Tucson в новой комплектации WAY.