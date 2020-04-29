Названы самые угоняемые автомобили в Москве в 2019 году

Эксперты «АльфаСтрахование» составили список самых угоняемых автомобилей в Москве по итогам 2019 года.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 29 апреля, рейтинг составлен на основе анализа обращений клиентов фирмы, чьи машины застрахованы по каско.

Согласно статистике «АльфаСтрахование», чаще всего ночные угоны происходят у жилых домов, а дневные — на парковках у торговых центров. Похитители взламывают двери и замки зажигания, а также разбивают окна, чтобы проникнуть в салон автомобиля.

Первое место в списке занял американский внедорожник Cadillac Escalade. Частота угонов этой машины в российской столице в 2019 году составила 1,39%. Второе место занял седан Toyota Camry с показателем 0,64%. На третьем месте находится кроссовер Land Rover Freelander — 0,58%.

В топ-10 по угонам также вошли Lexus LX (0,56%), Mitsubishi ASX (0,52%), Toyota Land Cruiser (0,41%), Toyota Land Cruiser Prado (0,38%), Ford Focus (0,33%), BMW 5-Series (0,26%) и Kia Ceed (0,25%).

27 апреля стало известно, что в Москве по итогам I квартала 2020 года было продано 54,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13,1% больше, чем за такой же период прошлого года.