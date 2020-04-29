Автомобили Datsun получили новую комплектацию Black

Автомобильная компания Datsun начинает продажи в России хетчбэка mi-DO и седана on-DO в новой комплектации Black. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба бренда.

Отличительными особенностями автомобиля в комплектации Black являются 15-дюймовые литые колесные диски темно-серого цвета, а также покрытые черным лаком элементы салона: дефлекторы воздуховодов, внутренние рукоятки дверей и накладка комбинации приборов. Кроме того, в комплектацию входит обогрев лобового стекла.

Цена на версию Black начинается с отметки 596 тыс. рублей.

21 января сообщалось, что российские дилеры Datsun начали принимать заказы на обновленную версию седана on-DO.