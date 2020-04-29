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В России задумали сервис для управления светофором через смартфон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 2021 году в России может появиться приложение для смартфона «Гусеница», позволяющее пешеходам продлить время зеленого сигнала светофора. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря НП ГЛОНАСС Ярослава Федосеева.

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«Фактически мы даем возможность пешеходам стать регулировщиками дорожного движения через смартфон. Технология может также помочь переходить дорогу людям с ограниченным зрением, инвалидам, пенсионерам. В рамках реализации проекта «Автодата» мы готовы внедрить опытную эксплуатацию приложения «Гусеница» в ближайшие 1–2 года», — пояснил пресс-секретарь НП ГЛОНАСС.

В качестве примера Ярослав Федосеев привел сценарий, когда группа школьников не успевает перейти пешеходный переход за время горения зеленого сигнала светофора. В этом случае сопровождающий группу сможет подключиться через смартфон к светофору и продлить действие разрешающего сигнала.

Чтобы приложением не смогли воспользоваться с хулиганскими целями, в ближайшее время будут разработаны ограничения для его использования.

3 марта сообщалось, что в России в 2022 году заработает новый сервис информирования водителей о загруженности автомобильных полос.

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