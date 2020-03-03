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В России появится новый сервис информирования водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России в 2022 году заработает новый сервис информирования водителей о загруженности автомобильных полос. Об этом 3 марта сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

«Дорожные датчики и камеры фиксации будут передавать информацию в платформу Автодата. В ней данные будут обогащены информацией с навигационных устройств. На выходе потребитель получит процентное соотношение загруженности ряда на 500 м и 1 км», — пояснил Ярослав Федосеев.

Отмечается, что внедрение нового сервиса позволит повысить среднюю скорость на российских дорогах на 15–20%. Воспользоваться данными водители смогут с помощью мобильного приложения в смартфоне.

По словам Ярослава Федосеева, сначала новый сервис заработает в Новосибирске, Курске, Самаре и Орше. В дальнейшем его планируется распространить по всей России.

3 ноября сообщалось, что российские ученые разработали сервис помощи водителям: при фиксации проблем со здоровьем система, установленная в салоне машины, вызовет помощь или даже заглушит и припаркует ее.

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