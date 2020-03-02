В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos

Корейская компания Kia начала продажи на российском рынке нового кроссовера Seltos. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 2 марта.

Автомобиль предлагается в шести комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. Для модели предусмотрено 14 вариантов одноцветной окраски кузова, а также шесть двухцветных комбинаций. В зависимости от версии стоимость Kia Seltos составляет от 1 099 900 до 1 999 900 рублей.

Кроссовер в базовой версии получил кондиционер, обогрев зеркал, электростеклоподъемники, датчик давления в шинах, аудиосистему с шестью динамиками.

Модель комплектуется 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с. и 149-сильным двухлитровым агрегатом. Кроме того, в моторную гамму входит 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 121 л.с. Коробки передач — механическая, семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и вариатор. Машину можно приобрести с передним или полным приводом.

Новый Kia Seltos для российского рынка будет выпускаться на заводе «Автотор» в Калининграде.

13 февраля сообщалось, что концерн Hyundai Motor Group и американский разработчик электрокаров Canoo объявили о том, что совместно разработают платформу электромобиля для будущих моделей Hyundai и Kia.