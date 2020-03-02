Назван лучший европейский автомобиль 2020 года

Организаторы премии «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) опубликовали 2 марта на своей официальной странице в Twitter список моделей — победителей конкурса в 2020 году.

Так, победителем стал французский автомобиль Peugeot 208, который был высоко отмечен жюри конкурса за дизайн и технологии. На звание лучшего автомобиля Европы также претендовали BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Конкурс «Европейский автомобиль года» — международная награда в области автостроения, присуждаемая группой профессиональных европейских автомобильных журналистов.

20 февраля сообщалось, что Peugeot выпустила новый пикап Landtrek. Модель будет производиться с одинарной и двойной кабинами.