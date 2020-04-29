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«Аэрофлот» введет ваучеры вместо возврата средств за отмененные рейсы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Авиакомпания «Аэрофлот» будет предлагать клиентам ваучеры на перелет вместо возврата средств за отмененные рейсы. Об этом сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин в среду, 29 апреля.

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», — цитирует его ТАСС.

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Ваучеры будут предлагаться не только в случае отмены рейса, но и добровольной сдачи пассажиром билета, если он был вынужден отказаться от полета в связи с эпидемиологический обстановкой. Программа коснется как международных, так и внутренних перевозок.

Дата запуска программы, а также порядок и форма выдачи ваучеров обсуждаются. Предположительно, механизм будет действовать до конца текущего года, а ваучеры будут действительны в течение трех лет.

Ранее в этот день РБК сообщил, что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил письмо президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину с предложением легализовать ваучеры вместо прямого возврата средств за отмененные рейсы.

25 апреля Савельев сообщил о сокращении объемов перевозки пассажиров со 110–120 тыс. до 3–5 тыс. пассажиров в сутки на фоне кризиса. Продажа билетов на международные рейсы авиакомпании до конца июля приостановлена.

Авиакомпания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», после приостановки полетов по всем направлениям возвращает деньги за билеты в полном объеме на счет в личном кабинете, в дальнейшем их можно потратить на оформление билетов на любые рейсы. Полеты отменены до 31 мая.

На фоне пандемии коронавируса с 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину. В результате многие авиакомпании сократили количество внутренних рейсов на 90%, примерно на столько же упал пассажиропоток в российских аэропортах. Средний чек на билеты в начале апреля снизился на 40%.

В Минэкономразвития пообещали не допустить банкротства авиакомпаний. Президент РФ Владимир Путин пообещал направить на эти цели более 23 млрд рублей. В правительстве допускают введение дополнительных мер поддержки, в частности, возмещение недополученных доходов за февраль и март с дальнейшим предоставлением ежемесячных выплат.

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