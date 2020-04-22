Гендиректор «Победы» анонсировал «небывалое» снижение цен

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») готовится максимально снизить цены на перелеты после пандемии коронавируса. Об этом сообщил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков 22 апреля.

«Сейчас мы сосредоточены на максимальном сокращении всех расходов для небывалого снижения цен, чтобы после карантина поднять в небо не только наши самолеты и экипажи, не только всех наших клиентов, но и клиентов тех авиакомпаний, которые не переживут коронавирусный кризис, выпотрошивший мировую авиацию», — сказал он «РИА Новости».

1 апреля «Победа» приостановила полеты по всем направлениям на период до 31 мая на фоне пандемии коронавируса, приостановки Россией международного авиасообщения и снижения спроса на внутренние рейсы.

Клиентам отмененных рейсов средства за билеты были возвращены в полном объеме на счет в личном кабинете, в дальнейшем их можно потратить на оформление билетов на любые рейсы.

На фоне сложившейся ситуации многие авиакомпании сократили количество внутренних рейсов на 90%. Примерно на столько же упал пассажиропоток в российских аэропортах. Средний чек на авиабилеты в начале апреля снизился на 40%.

В Минэкономразвития пообещали не допустить банкротства авиакомпаний. Президент России Владимир Путин пообещал направить на эти цели более 23 млрд рублей.

Накануне в правительстве допустили введение дополнительных мер поддержки перевозчиков и воздушных гаваней. Так, компаниям могут возместить недополученные доходы за февраль и март с дальнейшим предоставлением ежемесячных выплат. Аэропортам на те же цели могут направить порядка 2,1 млрд рублей. Также кабмин рассматривает меры поддержки туроператорам.

По оценке экспертов, на восстановление авиаотрасли уйдет не менее трех лет. В начале апреля убытки перевозчиков оценивались в более $250 млрд, что составляет примерно 30% годового дохода компаний.