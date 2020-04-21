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В правительстве допустили возмещение авиакомпаниям убытков за март

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российским авиакомпаниям и аэропортам могут возместить недополученные доходы из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в презентации правительства, опубликованной 21 апреля.

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Так, в кабмине рассматривают возможность выделения 7,6 млрд рублей на возмещение перевозчикам доходов за март с дальнейшим предоставлением ежемесячных выплат и 1,7 млрд рублей — на возмещение доходов за февраль.

На аналогичные цели в отношении воздушных гаваней может быть направлено 2,1 млрд рублей.

Туроператорам, также пострадавшим от коронавируса, уже выделено порядка 3,5 млрд рублей на возмещение затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, и расходов по возвращению россиян из-за рубежа.

На фоне пандемии коронавируса авиакомпании были вынуждены прекратить рейсы за границу, кроме вывозных, из-за полного ограничения международных перевозок, а также сократить количество внутренних рейсов на 90% из-за снижения спроса.

Примерно на столько же упал пассажиропоток в российских аэропортах. Средний чек на авиабилеты в начале апреля снизился на 40%.

В Минэкономразвития пообещали не допустить банкротства авиакомпаний. Президент России Владимир Путин пообещал направить на эти цели более 23 млрд рублей.

По оценке экспертов, на восстановление авиаотрасли уйдет не менее трех лет. В начале апреля убытки перевозчиков оценивались в более $250 млрд, что составляет примерно 30% годового дохода компаний.

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